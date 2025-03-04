Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» багато аграрних компаній вже зникли – УАК

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» багато аграрних компаній вже зникли – УАК
Гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль закликає «УЗ» об’єднатися з представниками бізнесу та організувати дискусію
фото: glavcom.ua

Аграрії закликали «Укрзалізницю» не підвищувати тарифи на вантажі: ще більше експортерів перейде на автотранспорт

«Укрзалізниця» під час війни підвищила тариф на вантажні перевезення відразу на 70%, що призвело до закриття багатьох малих та середніх фермерських господарств. Але навіть після такого рекордного підвищення тарифів «УЗ» досі залишається збитковою. Зараз компанія хоче підвищити тариф на вантажні перевезення ще на 37%, але ефекту це не дасть: аграрії перейдуть на автотранспорт, а компанія так і лишиться збитковою. Про це заявив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. 

«Нам, великим власникам вантажу, уже боляче. Не хочу тут згадувати, як у 2022 році ми переплатили 10 мільярдів. Наші витрати на логістику зросли в 6-8 разів порівняно з довоєнними роками! Але «УЗ» так і лишається збитковою», – наголосив Коваль.

Він нагадав, що у 2022-му тарифи підняли на 70%, але це лише звузило вантажну базу, і не дало жодної ефективності «Укрзалізниці». Те саме очікує «Укрзалізницю» і зараз, переконаний Коваль.

«Багато гравців пішли з ринку через логістику, і ми це бачимо. Особливо це зачепило мікро- і малий бізнес, який працював через посередників. Але коли ми кажемо, що бізнес не витримує, «УЗ» відповідає, що вона все одно збиткова. Але як так? Ми переплатили, а вони – збиткові?» – підкреслив Коваль.

Він закликав керівництво «УЗ» об’єднатися з представниками бізнесу, та організувати дискусію, яка зможе ефективно покращити стан компанії, та забезпечити системні зміни. В інакшому випадку чергове підвищення тарифів на вантажі буде призводити тільки до скорочення вантажної бази компанії, і як наслідок – до ще більших збитків.

«Якщо нічого не змінити, «УЗ» буде пропонувати підвищення тарифів, але це ні до чого не приведе. Ми переводитимемо частину вантажів на автотранспорт, як це було у 2022-2023 роках. І це вже наша спільна українська проблема! Тому давайте об’єднувати зусилля і тиснути на тих, хто може розробляти й приймати закони на користь України, у контексті євроінтеграції!» – резюмував Коваль.

Нагадаємо, раніше керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, представляючи фінплан компанії на 2025 рік, заявив, що необхідно «протиснути» підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегмента, які сягнуть 25 мільярдів грн.

Своєю чергою бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.

Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.

Читайте також:

Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес завод аграрії перевезення Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після зустрічі Зеленський покинув Білий дім, а підписання угоди про копалини не відбулося
Скандал у Вашингтоні. Світові лідери підтримали Україну та Зеленського
28 лютого, 21:47
Торік в Україну було імпортовано понад тисячу автобусів
Головними постачальниками автобусів в Україну торік стали дві країни
25 лютого, 12:30
Президент США Дональд Трамп виступає перед журналістами у маєтку Мар-а-Лаго
«Це був би гарний жест»: Трамп про розміщення європейських миротворців в Україні
19 лютого, 00:13
Артистка поділилась спогадом зі свого першого виступу перед великою аудиторією
Співачка Бучинська показала, як 30 років тому розпочала кар'єру (відео)
18 лютого, 18:40
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10089 танків
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
17 лютого, 07:24
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
Росія назавжди залишиться загрозою для Європи та України – естонський міністр
9 лютого, 05:27
«Потрібен той самий меч, щоб ми «змогли протистояти в день злий i, все подолавши, вистояти»
Для боротьби проти Росії потрібні не лише добрі побажання – потрібні дії
8 лютого, 09:31
Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу? Заява президента
Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу? Заява президента
5 лютого, 19:57
Рада допомогла заощадити 2,2 млрд грн для українських підприємців
На що бізнес найчастіше скаржиться омбудсмену: статистика
4 лютого, 17:27

Економіка

Шмигаль заявив про готовність України підписати угоду про корисні копалини
Шмигаль заявив про готовність України підписати угоду про корисні копалини
Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» багато аграрних компаній вже зникли – УАК
Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» багато аграрних компаній вже зникли – УАК
Нардеп звернувся до поліції через обмінники, які здешевлюють «старі» долари
Нардеп звернувся до поліції через обмінники, які здешевлюють «старі» долари
Менше 1% посилок із-за кордону потрапили під оподаткування: як це вплинуло на держбюджет
Менше 1% посилок із-за кордону потрапили під оподаткування: як це вплинуло на держбюджет
Борг «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку перевищує 18 млрд грн – Міненерго
Борг «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку перевищує 18 млрд грн – Міненерго
ДТЕК активно інвестує в економіку України весь час повномасштабної війни – Тімченко для Bloomberg
ДТЕК активно інвестує в економіку України весь час повномасштабної війни – Тімченко для Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
26K
Скандал у Білому домі. Ющенко став на захист Зеленського
23K
Трамп після критики у свій бік пообіцяв «розповісти все як є»
21K
Прокуратура викрила цікаву схему із зарплатою у Державній судовій адміністрації
7277
Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок

Новини

4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua