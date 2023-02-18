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Серйозна погроза: Про небезпеку санкцій США інформуватиме не країни, а бізнес

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Серйозна погроза: Про небезпеку санкцій США інформуватиме не країни, а бізнес
фото ілюстративне

Сполучені Штати напряму звернуться до компаній, яких підозрює в ухиленні від санкцій США, запроваджених проти Росії 

 

США будуть прямо застерігати компанії від ухилення від санкцій, запроваджених проти Росії через війну в Україні. Про це заявив заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Уоллі Адейемо, повідомляє Reuters.

За його словами, таке рішення обумовлено прагненням США посилити тиск на російську економіку. Посадовець стурбованим тим, що Об’єднані Арабські Емірати, Іран, Туреччина та країни поблизу Росії ухиляються від санкцій. «Ми звернемося безпосередньо до їхніх компаній і чітко дамо їм зрозуміти, що у них є вибір», — сказав він.

Позиція представника міністерства фінансів доволі жорстка. «Ви можете продовжувати робити те, що принесе користь Росії, і надавати їй матеріальну підтримку, але тоді ви ризикуєте втратити доступ до європейської економіки, до економіки Сполучених Штатів, до економіки Великобританії – це ваш вибір. Але ми готові вжити цих заходів», – наголосив Уоллі Адейемо.


Він також сказав, що боротьба з ухиленням від санкцій - за допомогою експортного контролю та інших інструментів - буде зосереджена на промислових товарах, будівництві та предметах подвійного використання, які мають як комерційне, так і військове застосування.


«Для більшості цих компаній, для більшості цих людей це дуже простий вибір», — акцентував Адейемо.

За його словами, офіційний Вашингтон також звернеться до банків у Сполучених Штатах, Великобританії, Європі та Японії, щоб попросити їх попередити своїх клієнтів про те, що вони можуть втратити доступ до фінансових установ, якщо виявиться, що вони ухиляються від санкцій США.

Нагадаємо, що за прогнозом Bloomberg, до 2026 року розмір ВВП Росії буде на 8% меншим, ніж міг би бути, якби Путін не віддав наказ атакувати Україну. В грошах це $190 млрд, що приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.

Теги: США санкції бізнес

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