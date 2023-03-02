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В столиці судитумуть продавця, який влаштував стрілянину у торговельному центрі

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
В столиці судитумуть продавця, який влаштував стрілянину у торговельному центрі
Підозрюваний у злочині

Чоловіку загрожує до семи років в’язниці

У Києві судитимуть продавця, який влаштував стрілянину з травматичної зброї у торговому центрі на Петра Вершигори під час з’ясування стосунків з незнайомцем. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Інцидент трапився на початку грудня минулого року. Між продавцем одного з магазинів та відвідувачем виник конфлікт. У ході цього продавець чотири рази вистрілив у підлогу. Після цього він намагався втекти, але не вдалося: його затримали свідки до прибуття правоохоронців.

Речовий доказ
Речовий доказ

У результаті хуліганських дій ніхто не постраждав, але чоловіка затримали. Згодом йому оголосили підозру у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Обвинувальний акт передали до суду для розгляду справи по суті. Продавцю загрожує до семи років в’язниці.

На період слідства чоловік перебував під домашнім арештом.

Ще одна стрілянина виникла у Києві наприкінці грудня минулого року на ялинковому базарі у Подільському районі. Стрілок посварився з незнайомим йому чоловіком та намагався влучити у нього з травматичного пістолета. Чоловік відкрив вогонь у натовп і потрапив у випадкову перехожу.

Теги: чоловік конфлікт кримінал

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