В столиці судитумуть продавця, який влаштував стрілянину у торговельному центрі

Чоловіку загрожує до семи років в’язниці

У Києві судитимуть продавця, який влаштував стрілянину з травматичної зброї у торговому центрі на Петра Вершигори під час з’ясування стосунків з незнайомцем. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Інцидент трапився на початку грудня минулого року. Між продавцем одного з магазинів та відвідувачем виник конфлікт. У ході цього продавець чотири рази вистрілив у підлогу. Після цього він намагався втекти, але не вдалося: його затримали свідки до прибуття правоохоронців.

Речовий доказ

У результаті хуліганських дій ніхто не постраждав, але чоловіка затримали. Згодом йому оголосили підозру у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Обвинувальний акт передали до суду для розгляду справи по суті. Продавцю загрожує до семи років в’язниці.

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На період слідства чоловік перебував під домашнім арештом.

Ще одна стрілянина виникла у Києві наприкінці грудня минулого року на ялинковому базарі у Подільському районі. Стрілок посварився з незнайомим йому чоловіком та намагався влучити у нього з травматичного пістолета. Чоловік відкрив вогонь у натовп і потрапив у випадкову перехожу.