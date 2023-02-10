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Уряд звільнив усіх заступників голови МВС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд звільнив усіх заступників голови МВС
фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра економіки України - Дениса Кудіна

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України прийняв рішення про звільнення низки чиновників.  Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Сьогодні рішенням Кабміну було звільнено всіх заступників міністра внутрішніх справ України. А саме:

  • Мері Акопян;
  • Ігоря Бондаренка;
  • Сергія Гончарова;
  • Богдана Драп’ятого;
  • Катерину Павліченко.

Крім того, Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра економіки України – Дениса Кудіна та заступника голови державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – Ольгу Рабійчук.

Як раніше повідомлялося, п’ять  заступників міністра Міністерства внутрішніх справ України подали у відставку.

Теги: МВС уряд звільнення Олексій Гончаренко депутат

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