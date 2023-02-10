Уряд звільнив усіх заступників голови МВС

Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра економіки України - Дениса Кудіна

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України прийняв рішення про звільнення низки чиновників. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Сьогодні рішенням Кабміну було звільнено всіх заступників міністра внутрішніх справ України. А саме:

Мері Акопян;

Ігоря Бондаренка;

Сергія Гончарова;

Богдана Драп’ятого;

Катерину Павліченко.

Крім того, Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра економіки України – Дениса Кудіна та заступника голови державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – Ольгу Рабійчук.

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Як раніше повідомлялося, п’ять заступників міністра Міністерства внутрішніх справ України подали у відставку.