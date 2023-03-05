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У Нагірному Карабаху чергове загострення за участю російських миротворців: є загиблі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Нагірному Карабаху чергове загострення за участю російських миротворців: є загиблі
Вірменські солдати йдуть дорогою біля кордону між Нагірним Карабахом та Вірменією (архів)
фото: Associated Press

Із Вірменії на територію Азербайджану, де тимчасово дислокований російський миротворчий контингент, перевозили військове спорядження, боєприпаси та особовий склад

У Нагірному Карабаху сталося бойове зіткнення між азербайджанськими військовими та силами невизнаної республіки, унаслідок якого з обох боків загинули люди. Про це повідомило міноборони Азербайджану, назвавши дії супротивника «черговою вірменською провокацією».

У відомстві стверджують, що отримали оперативну інформацію про перевезення ґрунтовою дорогою Ханкенді-Халфалі-Туршсу військового спорядження, боєприпасів та особового складу з Республіки Вірменія на територію Азербайджану, де тимчасово дислокований російський миротворчий контингент. Після цього вранці 5 березня азербайджанські військові спробували зупинити та перевірити автомобілі, а згодом «із протилежного боку» відкрили вогонь.

«Унаслідок перестрілки є загиблі та поранені з обох боків», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали командуванню російського миротворчого контингенту, що здійснення перевезень військового та іншого призначення іншими маршрутами категорично неприпустимо.

Своєю чергою, армія оборони невизнаного Нагірного Карабаху заявила, що внаслідок нападу диверсійної групи збройних сил Азербайджану в районі Хайпалу є загиблий та поранений серед співробітників паспортно-візового відділу міністерства внутрішніх справ Нагірного Карабаху, повідомляє Ехо Кавказу.

«Уранці 5 березня диверсійна група хбройних сил Азербайджану обстріляла чергову машину паспортно-візового відділу поліції Нагірного Карабаху», – повідомила поліція регіону.

Тим часом командування російських миротворчих сил, дислокованих у Нагірному Карабаху, напередодні повідомило про порушення режиму припинення вогню в Мартунінському та Шушинському районах, пише видання.

Окрім того, представники влади Нагірного Карабаху заявляють, що напередодні підрозділи збройних сил Азербайджану, дислокованих на підконтрольних Баку територіях в Аскеранському, Мартакертському та Мартунському районах, порушували режим припинення вогню із застосуванням стрілецької зброї.

Нагірний Карабах – регіон на півдні Кавказу, де проживає приблизно 130 тис. жителів, зокрема вірмен та азербайджанців. Більша його частина контролювалася самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою, яку не визнає жодна держава-член ООН. Ця республіка має «дипломатичні відносини» лише з країнами, які входять до співдружності невизнаних держав, зокрема Абхазією, Південною Осетією та Придністров'ям. З юридичної точки зору Нагірний Карабах є територією Азербайджану.

Зауважимо, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок цього, за різними даними, загинуло понад 30 тис. осіб. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир'я між сторонами було досягнуто, його періодично порушували. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається замороженим, утім перше велике порушення сталось у 2016 році.

Як відомо, Лачинський коридор – єдиний сухопутний шлях, який дає Вірменії прямий доступ до Нагірного Карабаху, був заблокований ще з 12 грудня, проте суд ООН ухвалив нове рішення щодо Нагірного Карабаху.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію.

Нагадаємо, президент Вірменії визнав безпорадність російських військових у Карабасі.

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Теги: Азербайджан конфлікт військові Нагірний Карабах Вірменія Міноборони

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