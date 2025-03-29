Будівництво вітроенергетики треба прискорити податковими стимулами – інвестори

Конеченков розповів, що законопроєктом пропонується надати можливість не сплачувати ПДВ та імпортне мито при ввезенні в Україну обладнання для вітроенергетики

Інвестори закликають депутатів ухвалити податковий законопроєкт для прискореного будівництва ВЕС – Конеченков

Інвестори у відновлювану енергетику закликають народних депутатів України розглянути та проголосувати за законопроєкт №11455, який дозволить прискорити будівництво вітроелектростанцій завдяки податковим стимулам. Про це заявив голова Правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, нагадавши, що цей законопроєкт був зареєстрований ще у липні 2024 року.

Конеченков розповів, що законопроєктом пропонується надати можливість не сплачувати ПДВ та імпортне мито при ввезенні в Україну обладнання для вітроенергетики.

«Якщо б ми звільнили від оподаткування ввізним митом та ПДВ вітроенергетичні установки, тоді б ми прискорили імпорт вітрових турбін на територію України і швидше б будували», – заявив Конеченков.

Він зазначив, що скасування сплати ПДВ не зменшує податкові надходження в державний бюджет, оскільки держава з часом його відшкодовує.

Конеченков підкреслює важливість швидкого будівництва вітроелектростанцій, оскільки вони менш вразливі до обстрілів у порівнянні з іншими видами генерації.

Також голова правління вважає, що будівництво ВЕС дозволить покращити енергозабезпечення підприємств військового призначення і це покращить обороноздатність країни.