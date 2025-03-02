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Борг «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку перевищує 18 млрд грн – Міненерго

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Борг «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку перевищує 18 млрд грн – Міненерго

Борги на балансуючому ринку від початку лютого збільшилися на 800 млн грн – Міненерго

Заборгованість НЕК «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку станом на лютий 2025 року складає 18,4 млрд грн, з яких 6,8 млрд грн припадає на Укргідроенерго. Про це в ході засідання Комітету з питань енергетики та комунальних послуг заявив Юрій Шейко.   

«Заборгованість Укренерго перед учасниками на балансуючому ринку – 18,4 млрд. Це на на 800 млн більше ніж на початок лютого», – сказав Шейко.  

За його словами, борг перед самим Укренерго досяг понад 36 млрд грн, з яких 11,8 млрд грн – це з боку постачальника останньої надії Укрінтеренерго.  

Він додав, що ключовою причиною накопичення боргів є неплатежі з боку компаній державної та комунальної форми власності.  

Нагадаємо, заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел станом на кінець лютого складає 24,7 млрд грн.

Раніше експерти неодноразово наголошували, що борги на енергоринку можуть призвести до обмеження інвестицій в енергосистему та погіршення її стабільності.

Теги: Укренерго Укргідроенерго енергетика Міненерго

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