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«Укренерго» планує не накопичувати нові борги перед виробниками зеленої енергії – член Наглядової ради Укренерго

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Укренерго» планує не накопичувати нові борги перед виробниками зеленої енергії – член Наглядової ради Укренерго

«Укренерго» хоче уникнути нових боргів перед інвесторами в зелену енергетику – Бойко

Компанія «Укренерго» у 2025 році планує мати достатній рівень надходжень, щоб це дозволило уникнути появу нових боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. Про це заявив Юрій Бойко, член Наглядової ради «Укренерго».

«Найбільшою проблемою останніх п'яти років було коректне врахування витрат на покриття «зеленого» тарифу. Цього року, чи не вперше, маємо найбільш адекватний розрахунок цієї статті видатків», – сказав Бойко.

За його словами, наразі рівень фінансування «Укренерго» через тариф на передачу електроенергії максимально наближене до економічно обґрунтованого.

«Умовно кажучи, у 2025 р., з високою ймовірністю, не буде збільшуватися заборгованість з компенсації "зеленого" тарифу виробникам електроенергії з відновлюваних джерел», – пояснив Бойко.

Водночас він підкреслив, що відсутність нових боргів також залежить від показника збору коштів за передачу електроенергії, адже саме з цього тарифу фінансується вказана послуга. При цьому Бойко підкреслив, що джерел погашення боргів попередніх періодів компанія не має.

Раніше повідомлялося, що Президент України 6 лютого підписав законопроєкт, який дозволить направити понад 13 млрд грн на подолання боргової кризи на енергоринку. За даними Міністерства енергетики, заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії наразі становить 24,8 млрд грн.

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Теги: фінансування президент Укренерго законопроєкт

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Бізнес

«Укренерго» планує не накопичувати нові борги перед виробниками зеленої енергії – член Наглядової ради Укренерго
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