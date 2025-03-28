Суддя Вовк отримав на прощання кошик з мільйонами. Бухгалтерія ОАСК показала документи

Парад звільнень скандальних суддів ліквідованого ОАСК стартував з шикарними бонусами

Історія скандально відомого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), ліквідованого наприкінці 2022 року, не завершилася. У розпорядження «Главкома» потрапила бухгалтерська звітність цього суду, що фіксує виплати пів сотні суддям цієї установи за 2023 рік, 2024-й і два місяці 2025 року. Парадокс у тому, що ОАСК було ліквідовано рішенням Верховної Ради, і він автоматично перестав розглядати судові справи. Тобто судді мали б перестати виконувати свої обов’язки, однак це жодним чином не позначилося на їхніх доходах. Далі «Главком» розказує історію про те, як нічого не робити, і 3-4 млн заробити...

Коротка історія падіння ОАСК

Верховна Рада 13 грудня 2022 року проголосувала в цілому закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Ініціатором законопроєкту виступив президент Володимир Зеленський.

У 2019-2020 роках суспільство із так званих «плівок НАБУ» дізналося, що коїлося про у кабінеті голови цього суду Павла Вовка: було зафіксовано, як служителі Феміди готували захоплення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя. За версію слідства, низка суддів ОАСК «ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл».

За лічені місяці до великої війни ОАСК взагалі вляпався у надпідозрілу історію – узяв до розгляду позов президента-втікача Віктора Януковича. Той оскаржував рішення Верховної Ради, датовані 2014-2015 роками! Зокрема, експрезидент просив визнати протиправною і скасувати постанову Ради про його самоусунення від виконання конституційних повноважень і призначення позачергових президентських виборів.

Окружний адміністративний суд тягнув із розглядом двох позовів Януковича до кінця квітня 2022 року. Існує версія, що судді ОАСК навмисно «маринували» справи Януковича, очікуючи на розвиток подій на фронті.

Група суддів ОАСК на чолі з Павлом Вовком (посередині в окулярах) на судовому засіданні у справі про вчинення спроб захоплення держвлади і перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів фото: Центр протидії корупції

Тут варто почати з того, що Вища рада правосуддя (ВРП) витратила майже чотири роки для вирішення кадрової дилеми: голову ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), скандального суддю Павла Вовка звільнити «за статтею» чи відправити у почесну відставку з усіма виплатами? Урешті обрали перший варіант – 18 березня 2025 року суддю Вовка було звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Щоправда, безславне завершення суддівської кар’єри має і приємні бонуси. Передовсім, фінансові.

Почнімо з аналізу виплат одіозному Павлу Вовку. За останні два роки він отримав за те, що числився у непрацюючому суді, 3,52 млн грн виплат! З них 225,8 тис. грн склали доплата за науковий ступінь, 157,6 тис. грн допомога на оздоровлення, 150,5 тис. грн доплата за адміністративну посаду (голови суду). Приємний бонус – 109,4 тис. «капнуло» грн доплати за таємність.

У 2023-2024 роках і за січень-лютий 2025-го екссуддя Павло Вовк отримав 3,52 млн грн виплат, рахуючись у непрацюючому суді

Колегу Вовка, яку ВРП відправила у відставку «за вчинення істотного дисциплінарного проступку», Альону Мазур також можна привітати. От дивіться: протягом 2023-го і до кінця лютого 2025 року екссуддя одержала 3,44 млн грн! У тому ж таки ліквідованому ОАСКу колишня суддя Мазур, наприклад, «поправила здоров’я» (офіційно стаття називається «допомога на оздоровлення судді») на 263,4 тис. грн.

Колишня суддя ОАСК Альона Мазур за два роки з «хвостиком» одержала 3,44 млн грн, не здійснюючи правосуддя

Уже колишня суддя Тетяна Шейко (звільнена у лютому 2025 року за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів і визнана такою, що не відповідає займаній посаді) «напрацювала» в ліквідованому ОАСК на 3,79 млн грн.

Екссуддя ОАСК Тетяна Шейко, офіційно визнана профнепридатною, заробила за останні два роки 3,79 млн грн

Справжнім рекордсменом за рівнем доходів із числа непрацюючих суддів ОАСК став Руслан Арсірій. На кінець лютого 2025 року сума виплаченої йому суддівської винагороди склала 4,66 млн грн! До слова, суддя Арсірій поки офіційно не звільнений.

За останні два роки суддя ліквідованого ОАСК Руслан Арсірій отримав 4,66 млн грн

На прохання «Главкома» Державна судова адміністрація підрахувала витрати на утримання суддів Окружного адмінсуду Києва за 2023-2024 роки і січень-лютий 2025 року. Цифри справді ошелешують з огляду на те, що країна перебуває у війні, держава отримує зовнішню підтримку, а на суд і суддів, які не працювали кілька років, було витрачено 157 млн грн!

46 фото На весь екран



























































































У загальну суму 157 млн грн не враховані видатки на апарат судової інстанції, який складається з 24 працівників.

Офіційні дані: судді ліквідованого ОАСК «з’їли» 157 млн грн за два роки і два місяці

Джерело «Главкома» у Вищій раді правосуддя повідомило, що наразі відкрито дисциплінарні провадження щодо суддів ОАСК Павла Григоровича, Віталія Амельохіна, Володимира Келеберди, Марини Бояринцевої та Ігоря Погрібніченка.

«Думаю у межах двох місяців будуть відкриті провадження на інших суддів. Далі є велика ймовірність, що будуть рішення про їхні звільнення. На це піде ще три-чотири місяці», – зазначив співбесідник видання.

Віталій Тараненко, «Главком»