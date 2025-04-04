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ЄБА просить продовжити касовий метод ПДВ в енергетиці через борги і фінансовий тиск

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ЄБА просить продовжити касовий метод ПДВ в енергетиці через борги і фінансовий тиск
Бізнес зазначає, що чинне законодавство передбачає можливість застосування касового методу для нарахування ПДВ для учасників ринку електричної енергії до 1 січня 2026 року
фото: depositphotos.com

Борги не дозволяють енергетикам сплачувати податки вчасно

Галузь електроенергетики через проблему накопичених боргів і дисбалансу у фінансуванні потребує змін умов оподаткування. Про це повідомила Європейська бізнес асоціація. 

«Щоб уникнути додаткового фінансового навантаження на підприємства енергетичної галузі, експерти ЄБА пропонують... Продовжити дію касового методу для нарахування ПДВ для учасників ринку електричної енергії до 1 січня 2028 року», – йдеться у повідомленні.

Бізнес зазначає, що чинне законодавство передбачає можливість застосування касового методу для нарахування ПДВ для учасників ринку електричної енергії до 1 січня 2026 року.

Водночас, як зазначають компанії-члени Асоціації, підстави для прийняття цієї норми залишаються актуальними і ситуація на ринку електроенергії вимагає збереження даного механізму оподаткування.

В ЄБА зазначають, що заборгованість у секторі ВДЕ залишається критичною перешкодою для своєчасної сплати ПДВ.

«Виробники електроенергії не отримують коштів вчасно, що унеможливлює сплату ПДВ без фактичного надходження платежів. Тому дія касового методу має бути збережена», – підкреслює бізнес.

Повідомляється, що ЄБА звернулась з відповідними пропозиціями до парламенту та уряду.

Як зазначалося, за останні пів року заборгованість ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел скоротилася на 37,7% – з 35,8 млрд грн до 22,3 млрд грн.

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський завив, що виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції.

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Теги: податки бізнес енергетика електроенергія

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