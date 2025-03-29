У Києві відкрилася унікальна виставка про гривню

Відвідувачі можуть спостерігати, як змінювався зовнішній вигляд українських грошей – від давньоруської гривні до сучасних банкнот

В експозиції представлені архівні матеріали, артефакти, твори сучасних митців про гривню, ескізи банкнот видатних художників

В Українському Домі відкрився масштабний проєкт – виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші». Вона розповідає про багатовимірну сутність української національної валюти: її символічні, історичні та мистецькі аспекти. Про це інформує «Главком» із посиланням на Національний банк України.

В експозиції представлені архівні матеріали, унікальні артефакти, твори сучасних митців про гривню, ескізи банкнот видатних художників: Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Олександра Богомазова, Василя Лопати та інших.

Відвідувачі можуть спостерігати, як змінювався зовнішній вигляд українських грошей – від давньоруської гривні до сучасних банкнот. Також під час виставки проводитимуть майстер-класи, квести, панельні дискусії та ігри з фінансової грамотності для дітей, підлітків і дорослих.

Організатори проєкту – Український Дім та Нацбанк. Вони зазначають, що ця виставка стане стимулом дізнатися більше про національну валюту, адже зараз існує великий запит суспільства на вивчення справжньої історії України.

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«Ми розповідаємо про неї через постаті, події, особистості, через цілі епохи та часи. Розповідаємо мовою мистецтва і мовою молодого покоління. Адже кожне покоління має право сказати про гривню щось своє», – каже голова Нацбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо, в Україні буде впроваджена цифрова гривня – нова форма, яка поєднає в собі елементи безготівкових і готівкових грошей.

Як повідомлялося, Національний банк України розглядає можливість зміни головної валюти з долара на євро.