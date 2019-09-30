Вирішувати проблему короткострокової ліквідності вторинного ринку потрібно вже зараз – ICU



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Оптимізм, пов'язаний з безпрецедентним зростанням портфеля нерезидентів, не повинен заважати вирішенню проблеми низької ліквідності вторинного ринку.

Про це сказав трейдер групи ICU Сергій Бєляєв на Українському Фінансовому Форумі 27 вересня в Києві.

«Поточний портфель нерезидентів, які володіють локальним держборгом, перевищив $4 млрд на цьому тижні. Це однозначний позитив, однак хочу нагадати про ситуацію, що сталася на початку 2018 року. Тоді портфель нерезидентів був на рівні 5.2 млрд грн., А вже до березня він досяг своїх пікових значень, близьких до 15 млрд грн. Однак восени, на тлі традиційних сезонних чинників у вигляді ослаблення курсу гривні, підвищення ставок, скорочення міжбанківської валютної ліквідності, нерезиденти стали більш активно виходити з інвестицій в локальний держборг. У зв'язку з цим ставки на локальному ринку зросли на 3-5% за короткий період», – нагадав Сергій Бєляєв.

На думку трейдера, це все сталося через дуже низьку ліквідність вторинного ринку. Одним з потенційних джерел ліквідності він назвав запровадження механізму біржового РЕПО через центрального контрагента.

«Це зніме питання лімітів на контрагента для банків, підвищить довіру до інструменту і пожвавить ринок в цілому. Цього року банки інвестують в депозитні сертифікати НБУ в середньому 50 млрд грн. щодня. Частина цих грошей може перетекти на ресурсний ринок», – пояснив представник ICU.

Крім того, істотно підвищити ліквідність ринку може впровадження практики проведення аукціонів РЕПО з Держказначейством. До того ж, це дозволило б Міністерству фінансів компенсувати частину витрат на обслуговування держборгу. «Наприклад, на початок вересня залишок казначейського рахунку перевищив 60 млрд грн., І я сумніваюся, що всередині місяця він наближався до нульових значень», – сказав Сергій Бєляєв.

У той же час в ICU вважають, що проблема довгострокової ліквідності, яка дозволить підтримати ринок держборгу в тривалій перспективі, вимагає більш системних рішень з боку уряду та регуляторів.