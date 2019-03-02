Виручка китайського гіганта електронної торгівлі Jd зросла на 22% за квартал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Річний прибуток власників акцій конкурента Alibaba впав у порівнянні із 2017 роком

Чиста виручка склала 19,6 млрд дол. США

Китайський гігант електронної торгівлі «Цзіндун» Jd.com в четвер повідомив про 22-процентне зростання чистої виручки в четвертому кварталі 2018 року.

За даними неаудованої фінансової звітності, опублікованій інтернет-магазином, акції якого котируються на біржі NASDAQ, чиста виручка компанії за останній квартал 2018 року склала 135 млрд юанів (19,6 млрд дол. США).

Чиста виручка компанії за весь 2018 рік досяг 462 млрд юанів, збільшившись на 27,5% в річному обчисленні.

Відповідно до звітності, чистий прибуток власників звичайних акцій компанії на основі стандартів Non-GAAP в 2018 році склала 3,5 млрд юанів. У 2017 році показник склав 5 млрд юанів.

Компанія повідомила, що число її активних клієнтів зросло з 292,5 млн у 2017 році до 305,3 млн на 2018 році.

Джерело: Синьхуа