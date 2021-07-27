На «Прямому» заявили, що ДБР почало прослуховувати співробітників телеканалу

За даними телеканалу, ДБР має навіть відповідне рішення суду, яке дозволяє прослуховувати журналістів

На телеканалі «Прямий» заявили, що Державне бюро розслідувань чинить тиск на опозиційні медіа. Зокрема, працівники ДБР почали прослуховувати співробітників телеканалу. Про це йдеться в заяві телеканалу.

З власних джерел редакції стало відомо, що журналістів телеканалу «Прямий» почали прослуховувати слідчі ДБР. Серед тих, за ким будуть цілодобово стежити - Володимир Сташевський, гендиректор каналу.

«Ми працюємо чесно. І теперішнє прослуховування - це просто чергова спроба тиснути на телеканал», - заявив Володимир Сташевський.

За даними телеканалу, ДБР має навіть відповідне рішення суду, яке дозволяє прослуховувати журналістів. Щоправда, в єдиному реєстрі досудових розслідувань воно не зареєстроване.

«Влада тисне на «Прямий» і за допомогою славнозвісного Печерського районного суду Києва. Саме цей суд минулого року продовжив справу про купівлю-продаж каналу та дозволив проводити обшуки на «Прямому», - додають на телеканалі.

Такі дії суду журналісти розцінили як тиск на свободу слова.