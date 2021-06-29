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    Визначено найбільш прибуткові галузі економіки

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    За даними Держстату, найбільш рентабельними стали галузі сільського, лісового і рибного господарств - Визначено найбільш прибуткові галузі економіки
    За даними Держстату, найбільш рентабельними стали галузі сільського, лісового і рибного господарств

    Низка галузей показали негативну рентабельність

    В Україні порахували рентабельність різних галузей економіки і оголосили список переможців. Найбільш прибутковими стали сільське господарство, а також лісове і рибне, а загальна рентабельність всіх підприємств – всього 1,1%. Такі дані опублікувала Державна служба статистики.

    Зокрема, найбільш рентабельними стали галузі сільського, лісового і рибного господарств – 18,4%.

    Слідом за ними за рівнем прибутку йдуть оптова і роздрібна торгівля – 16,3%, інформація та телекомунікації – 15,2%, охорона здоров'я – 11%, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 6,8%. У той же час, в промисловості рентабельність становить всього 4%, у професійній, науковій і технічній діяльності – 2,4%.

    Також низка галузей показали негативну рентабельність: тимчасове розміщення і організація харчування – 8,9%, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 9,6%, операції з нерухомим майном – 5,4%.

    Як відомо, так звані «аграрні барони» України в 2020 році збільшили свій прибуток у півтора рази, до 58,5 млрд гривень. При цьому саме виробництво сільгосппродукції скоротилося на 14%. Тобто, зростання прибутку викликане виключно подорожчанням агропродукції.

    Так, найбільший прибуток отримали сільськогосподарські підприємства, які виробляють соняшник – близько 21,1 мільярда гривень, пшеницю – 19,0 мільярда гривень, кукурудзу на зерно – 11,9 мільярда гривень, ріпак – 6,6 мільярда гривень, а також молоко – 3 ,8 мільярда гривень.

    При цьому, за даними Держслужби статистики, соняшникова олія українського виробництва на внутрішньому ринку за рік подорожчала на 64%, цукор – на 68%, яйця – на 34%, хліб – на 17%, м'ясо – на 10,5%. При цьому, за підсумками 2020 року, доходи українських сімей зросли лише на 2,6%.

    Раніше, в грудні 2020 року Верховна Рада знизила для аграріїв-виробників сировини ставку ПДВ з 20% до 14%. Також «аграрні барони» отримали майже мільярд гривень на компенсації при купівлі техніки, а ще вони – найактивніші учасники урядової програми дешевих кредитів, відзвітували в українських банках.

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    Теги: державна служба Верховна Рада економіка торгівля відпочинок зерно ПДВ транспорт харчування
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    Визначено найбільш прибуткові галузі економіки