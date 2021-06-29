Тюрма за брехню у деклараціях. Рада підтримала закон із пропозиціями Зеленського

Нардепи прибрали поправки із закону про декларування, який ветував Зеленський

Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації, врахувавши пропозиції президента Володимира Зеленського.

Так, пропозиції глави держави до закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (№4651) підтримали 29 червня 315 народних депутатів.

«Президент пропонує статтю 366-3 скорегувати, передбачивши покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік, тобто не два роки, як це пропонувалося законопроєктом, з огляду на дотримання пропорційності. Що стосується статті 366-2, вето президента полягає в тому, щоб прибрати можливість уникнення відповідальності та недекларування активів, які оформлені на родичів, оскільки закон, прийнятий у версії, яка була подана на підпис президенту, залишав можливість оформити майно на родичів і, відповідно, посилатися на те, що родичі не надали інформацію про наявність такого майна», – пояснив міністр юстиції Денис Малюська, який презентував пропозиції президента.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський ветув законопроєкт про повернення тюремної відповідальності за брехню в деклараціях, щоб не допустити послаблення кримінальної відповідальності.

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