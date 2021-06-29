Запуск судової реформи: Рада відновила роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Вища кваліфкомісія буде складатися з 16 членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці

Верховна Рада України 29 червня ухвалила закон №3711-д, який відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та запускає судову реформу в Україні. Відповідний документ підтримали 293 народні депутати.

Та, 217 голосів дала фракція «Слуга народу», 22 – «Європейська солідарність», 13 – група «За майбутнє», 15 – фракція «Голос», 19 – група «Довіра».

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) необхідна для того, щоб заповнити вакансії в судовій системі та завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.

Слід зазначити, що законопроєкт зазнав критики міжнародних партнерів України, оскільки він передбачає призначення членів ВККС чинним складом Вищої ради правосуддя.

Вища кваліфкомісія буде складатися з 16 членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. Повноважною відомство буде за умови призначення 11 членів.

Членом ВККС зможе бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років, відповідає критеріям доброчесності, професійної компетентності, а також за своїми моральними якостями здатний виконувати повноваження члена ВККС.

Відповідно до закону, конкурс до складу оновленої ВККС буде тепер складатися з двох етапів: перевірки на доброчесність, яку проводить Конкурсна комісія з питань доброчесності, та перевірки на компетентність, яку проводить Вища рада правосуддя.

Конкурсна комісія буде зобов’язана відібрати кандидатів за результатами розгляду їх документів. Далі вона має провести співбесіди з ними і визначити перелік тих, які найбільше відповідають критерію доброчесності, з розрахунку не менше двох кандидатів на кожну вакансію.

Перед проведенням співбесіди з кандидатами, відібраними КК з питань доброчесності, секретаріат Вищої ради правосуддя проводить спецперевірку стосовно таких кандидатів.

Як відомо, у вівторок після чергового пленарного засідання Верховної Ради відбудеться позачергове. Парламентарі сьогодні розглянуть законопроєкт про основи національного спротиву та збільшення чисельності Збройних сил України.

Нагадаємо, що цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу.

Напередодні Рада провела урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України.

До слова, більшість українців не вірять у справедливість суду, – соцопитування.