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    Економіка та фінанси

    Волиняни можуть купити газ на всю зиму за літньою ціною

    новини компаній
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    Волиняни можуть купити газ на всю зиму за літньою ціною

    Зараз ціни на газ для населення знаходяться на мінімальному рівні з початку року

    Уперше споживачі газу мають можливість закупити свій персональний резерв газу на весь опалювальний сезон. Ціна газу для такого запасу зафіксована на літньому рівні - 5 995,53 грн за 1000 куб. м. Акція «Твоя енергонезалежність» стартувала напередодні Дня Незалежності -  23 серпня і триватиме лише місяць, до 25 вересня. Оформити покупку можна за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua або в своєму Центрі обслуговування клієнтів  газової компанії.

    Максимальний обсяг закупівлі газу при цьому обмежений: 25 тис куб.м на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу та стабільної ціни на нього є НАК «Нафтогаз України».  У НАК «Нафтогаз України» відзначають, що акція «Твоя енергонезалежність» дозволить споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період.

    Зараз ціни на газ для населення знаходяться на мінімальному рівні з початку року. Таке сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу, коли влітку вони знижуються, а взимку ростуть слідом за збільшенням попиту на паливо.

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    Запас газу можна придбати за літньою ціною - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. У ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону. Взяти участь в акції може будь-який споживач газу, в якого немає боргів за цей енергоносій. Оформити та оплатити покупку можна буде онлайн - в Особистому кабінеті на 104.ua або в ЦОК: досить мати при собі паспорт, актуальні показання лічильника газу та внести 100% оплату за куплений запас газу. На Волині 4 Центри обслуговування клієнтів: м.Луцьк, просп. Молоді, 14 А, смт.Ратне, вул.Газіна, 20, м.Камінь-Каширський, вул.Хотешівська, 9, м.Ковель, вул.С.Бандери, 34А.

    «Використовувати газ, придбаний у рамках акції «Твоя енергонезалежність», можна буде з 1 жовтня 2019 року до 31 березня 2020 року. З цієї дати НАК «Нафтогаз України»  доставляє учасникам акції газ із резервних обсягів за акційною ціною. Розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін», - зазначив директор ТОВ «Волиньгаз  збут»  Микола Тищук.

    Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах – за ціною ПСО, що діє на той час. Споживачі, які до 1 квітня 2020 роки не використають передплачений газ, можуть скористатись залишком коштів. Також залишок коштів можна використати в випадках, коли ціна ПСО на газ буде нижче, ніж ціна акції.

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