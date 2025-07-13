В одному з аеропортів Лондона розбився літак

Згідно з повідомленнями, літак розбився під час зльоту

У британському аеропорту «Лондон Саутенд» 13 липня розбився невеликий бізнес-джет. Це регіональний аеропорт на сході Англії приблизно за 68 км від центру Лондона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Mirror.

Свідки розповіли, що бачили «величезну вогняну кулю» та чорний дим після інциденту в аеропорту близько 16:00 сьогодні вдень. Наразі немає інформації щодо того, скільки людей було в літаку.

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Згідно з повідомленнями, літак розбився під час зльоту. За попередніми даними, він летів до Нідерландів.

Нагадаємо, в аеропорту Пальми на іспанському острові Майорка, внаслідок пожежі на борту літака авіакомпанії Ryanair постраждали 18 людей.

Також пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Delta Air Lines, який виконував регулярний рейс з Атланти до Ролі (Північна Кароліна, США), втратив фрагмент крила під час польоту. Деталь, що відламалася, впала на житловий район міста Ролі, створивши потенційно небезпечну ситуацію для місцевих жителів.

До слова, агентство з розслідування авіаційних пригод Індії (AAIB) не виключає саботаж як одну з можливих причин катастрофи під Ахмедабадом 12 червня літака Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India. Про це повідомив державний міністр цивільної авіації країни Мурлідхар Мохол, повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of India.

«Слідчі органи зараз ретельно вивчають дані чорних ящиків літака, що розбився, і враховують усі версії причин катастрофи, включаючи можливий акт саботажу», – цитує держміністра видання The Times of India.