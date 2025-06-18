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Заміна України? Одна країна ЄС завалить Європу пшеницею цього сезону

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Заміна України? Одна країна ЄС завалить Європу пшеницею цього сезону
Румунія укріплює позиції експортера зерна
фото: ukragroconsult.com

Виробництво пшениці в Румунії, як очікується, досягне 12,2 млн. тонн у сезоні 2025-2026 років

Аналітики консалтингової компанії Argus Media стверджують, що Румунія отримає найбільший урожай пшениці за всю історію спостережень, починаючи з 1997 року, що ще на один рік забезпечить їй місце одного з провідних експортерів Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Провівши оцінку врожаю на початку цього місяця, аналітики оголосили, що виробництво пшениці в Румунії, як очікується, досягне 12,2 млн. тонн у сезоні 2025-2026 років, який розпочнеться 1 липня 2025 року. Для порівняння, цього сезону виробництво пшениці в Румунії оцінюється в 10,2 млн тонн.

На думку аналітиків, зростання виробництва зумовлене збільшенням урожайності з гектара, а також зростанням посівних площ. Значення Румунії на світовому ринку пшениці зросло, що свідчить той факт, що американський біржовий оператор CME Group Inc. вже використовує ціни з румунських портів, а також сусідньої Болгарії для свого нового ф'ючерсного контракту на чорноморську пшеницю.

Дані Європейської комісії показують, що з початку поточного сезону і до квітня експорт пшениці з Румунії був вищим, ніж із Франції, яка зазвичай є найбільшим експортером пшениці до ЄС. На урожай пшениці у Франції у 2024 році вплинула надмірна кількість опадів.

«Очікується, що збирання пшениці в Румунії розпочнеться протягом найближчих чотирьох тижнів, залежно від регіону, пізніше, ніж минулого року, оскільки холодна погода сповільнила розвиток рослин», – йдеться у звіті аналітиків Argus Media.

Водночас «прогнози показують, що найближчими тижнями погода буде теплішою та сухішою, що є нормальною ситуацією для Румунії, яка не створить ризиків для врожаю пшениці на заключному етапі розвитку».

Нагадаємо, сільськогосподарська продукція, що поставляється в країни Євросоюзу з України, знову обкладатиметься митом. Країни-члени ЄС вирішили не продовжувати режим безмитного ввезення відповідної продукції. Термін дії угоди сплив 5 червня 2025 року.

У травневому звіті фахівці USDA спрогнозували рекордне світове виробництво пшениці у 2025/26 МР – 808,5 млн т, що на 8,8 млн т більше, ніж попереднього сезону. Прогноз щодо України: – 23 млн т (-0,4 млн т), експорт – 16,5 млн т (+0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,49 млн т.

До слова, попит на український ячмінь зростає, особливо з боку Китаю та країн Південної Європи. 

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Теги: експорт Румунія пшениця урожай погода

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