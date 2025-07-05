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Зеленський розповів, які країни допоможуть Україні виробляти дрони та зброю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський розповів, які країни допоможуть Україні виробляти дрони та зброю
Президент подякував усім союзникам України, які допомагають розвивати український оборонно-промисловий комплекс
фото: Офіс президента

Президент оголосив про нові міжнародні угоди

Україна починає масштабне спільне виробництво зброї та дронів із США та Данією – це допоможе посилити захист та зменшити загрозу з боку Росії. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Захисту життя має бути й точно буде більше. Масштабуємо спільне з партнерами виробництво зброї: далекобійної, щоб зменшити російське бажання вбивати, і дронів-перехоплювачів, щоб захистити наших людей», – сказав він.

За його словами, цього тижня є угода з американською компанією про виробництво дронів, а також угода з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном.

Президент подякував усім союзникам України, які підтримують нашу державу, допомагають розвивати український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) та водночас зміцнюють власну оборонну промисловість.

Раніше американська щоденна газета New York Post, яку постійно читає президент США Дональд Трамп, випустила звернення, у якому закликала його підтримувати Україну. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні ракети Patriot для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю та висловив розчарування через те, що президент Росії Володимир Путін не припиняє бойові дії. 

Також ексрозвідник США розповів, коли Трамп «стане агресивнішим» щодо Росії.

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Теги: путін Дональд Трамп промисловість Володимир Зеленський президент

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