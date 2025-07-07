Металургійний сектор стурбований невизначеністю щодо CBAM – S&P Global

CBAM – це інструмент, який передбачає обкладання вуглецевим митом імпортної продукції в ЄС, якщо вона вироблена з викидами CO₂, не оподаткованими за стандартами Євросоюзу

Потрібні субсидії та державна підтримка: металурги стурбовані невизначеністю щодо CBAM

Європейські трейдери та дистриб’ютори металопродукції висловили занепокоєння з приводу механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM): вони просять посилити державну підтримку та передбачити програми декарбонізації. Про це йшлося на 75-й ювілейній конференції Eurometal, повідомляє S&P Global.

Металурги зауважують: наразі відсутня ясність щодо контрольних показників викидів, наскрізних витрат та довгострокового фінансового навантаження на ланцюги постачань. До того ж, ніхто не може оцінити маржу після остаточного впровадження CBAM, а це робить планування надзвичайно складним.

Учасники конференції зазначають: переробні підприємства, особливо в таких секторах, як автомобільний та виробництво побутової техніки, вимагають фіксованих цін, але не хочуть брати на себе потенційну волатильність, пов’язану зі CBAM. Кілька спікерів наголосили також на небезпеці зриву постачань у першому кварталі 2026 року. коли очікується повне проявлення наслідків впливу механізму, що змусить покупців платити неочікувані надбавки.

Надмірне регулювання та нерішучість підривають довіру до здатності Європи досягти своїх кліматичних та торгівельних цілей, зауважили учасники заходу. А малі та середні підприємства не можуть самостійно впоратися з невизначеністю, пов’язаною зі CBAM.

До того ж, хоча «зелена» сталь має реальний потенціал для декарбонізації, попит з боку споживачів залишається слабким через нечітке сприйняття її цінності та відсутність стимулів для переробки. Такими стимулами можуть стати державні субсидії або правила екологічних закупівель.

Раніше німецьке видання Tagesspiegel завило, що Єврокомісія готова відтермінувати CBAM для України, але тільки якщо уряд надішле офіційний запит, якого досі немає. Водночас, президент Професійної асоціації екологів України (PAEU) Людмила Циганок зауважила, що відстрочку екологічного мита CBAM має ініціювати вище керівництво України, адже запровадження податку CBAM мита може стати фатальним.