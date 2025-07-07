Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Металургійний сектор стурбований невизначеністю щодо CBAM – S&P Global

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Металургійний сектор стурбований невизначеністю щодо CBAM – S&P Global
CBAM – це інструмент, який передбачає обкладання вуглецевим митом імпортної продукції в ЄС, якщо вона вироблена з викидами CO₂, не оподаткованими за стандартами Євросоюзу
фото: Shutterstock

Потрібні субсидії та державна підтримка: металурги стурбовані невизначеністю щодо CBAM

Європейські трейдери та дистриб’ютори металопродукції висловили занепокоєння з приводу механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM): вони просять посилити державну підтримку та передбачити програми декарбонізації. Про це йшлося на 75-й ювілейній конференції Eurometal, повідомляє S&P Global. 

Металурги зауважують: наразі відсутня ясність щодо контрольних показників викидів, наскрізних витрат та довгострокового фінансового навантаження на ланцюги постачань. До того ж, ніхто не може оцінити маржу після остаточного впровадження CBAM, а це робить планування надзвичайно складним.

Учасники конференції зазначають: переробні підприємства, особливо в таких секторах, як автомобільний та виробництво побутової техніки, вимагають фіксованих цін, але не хочуть брати на себе потенційну волатильність, пов’язану зі CBAM. Кілька спікерів наголосили також на небезпеці зриву постачань у першому кварталі 2026 року. коли очікується повне проявлення наслідків впливу механізму, що змусить покупців платити неочікувані надбавки.

Надмірне регулювання та нерішучість підривають довіру до здатності Європи досягти своїх кліматичних та торгівельних цілей, зауважили учасники заходу. А малі та середні підприємства не можуть самостійно впоратися з невизначеністю, пов’язаною зі CBAM.

До того ж, хоча «зелена» сталь має реальний потенціал для декарбонізації, попит з боку споживачів залишається слабким через нечітке сприйняття її цінності та відсутність стимулів для переробки. Такими стимулами можуть стати державні субсидії або правила екологічних закупівель.

Раніше німецьке видання Tagesspiegel завило, що Єврокомісія готова відтермінувати CBAM для України, але тільки якщо уряд надішле офіційний запит, якого досі немає. Водночас, президент Професійної асоціації екологів України (PAEU) Людмила Циганок зауважила, що відстрочку екологічного мита CBAM має ініціювати вище керівництво України, адже запровадження податку CBAM мита може стати фатальним.

Читайте також:

Теги: Єврокомісія Україна економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Урсула фон дер Ляєн відмовилася показати свої смс, у яких йшлося про вакцинацію проти коронавірусу
«Відправила меседж». Як Урсула фон дер Ляєн втрапила у скандал з корупційним присмаком Тема тижня
Сьогодні, 10:00
Рішення США призупинити військову допомогу Україні особливо погіршить здатність України захищатися
Аналітики ISW оцінили, які наслідки для України матиме призупинення постачання зброї з США
3 липня, 06:58
Папа Лев XIV до єпископів Синоду УГКЦ: Залишаймося єдиними в одній вірі й одній надії
Папа Лев XIV та єпископи УГКЦ разом молилися за Україну
2 липня, 18:31
Бангладеш імпортує пшеницю, частина якої може походити з окупованої України
Київ просить ЄС покарати Бангладеш за купівлю краденого українського зерна
27 червня, 14:09
Уряд Швейцарії схвалив угоду щодо відбудови України
Уряд Швейцарії схвалив угоду щодо відбудови України
25 червня, 16:50
Гринкевич наголосив на силі духу українського народу в умовах масштабної загрози
Кандидат на командувача силами США в Європі заявив про перспективи перемоги України
25 червня, 06:32
Прогноз погоди на 25 червня
В Україні короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 червня
25 червня, 06:02
Головні новини ночі проти 25 червня
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
ЄС у 18-му пакеті санкцій планує запровадити додаткові заборони на трансакції для близько двох десятків банків
Дві країни заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії
23 червня, 16:43

Економіка

Металургійний сектор стурбований невизначеністю щодо CBAM – S&P Global
Металургійний сектор стурбований невизначеністю щодо CBAM – S&P Global
В обіг вийшла нова монета, присвячена багатоцільовому дрону Vampire
В обіг вийшла нова монета, присвячена багатоцільовому дрону Vampire
Нацбанк перевірятиме банки, які допомагають ФОП ухилятися від сплати податків
Нацбанк перевірятиме банки, які допомагають ФОП ухилятися від сплати податків
Міжнародні резерви України зростають: подробиці від НБУ
Міжнародні резерви України зростають: подробиці від НБУ
Зеленський підписав новий особливий санкційний пакет проти РФ
Зеленський підписав новий особливий санкційний пакет проти РФ
Компанії ДТЕК виповнюється 20 років
Компанії ДТЕК виповнюється 20 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
166K
За атаками «Шахедів» по Україні стоїть не тільки Росія – The Times
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
78K
Прилітав на храм вертольотом та співав у хорі: що кажуть про митрополита Онуфрія у його рідному селі
61K
У червні влада намагалася усунути Буданова, але він зберіг посаду – The Economist
44K
Відомий співак заявив про мобілізацію просто під час концерту

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Вчора, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua