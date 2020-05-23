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    Економіка та фінанси

    Wizz Air не відновить українські рейси до 15 червня: як повернути квитки

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    Wizz Air не відновить українські рейси до 15 червня - Wizz Air не відновить українські рейси до 15 червня: як повернути квитки
    Wizz Air не відновить українські рейси до 15 червня

    Пасажири, які придбали квитки отримають 120% компенсація їх вартості у формі кредиту

    Авіаперевізник Wizz Air повідомив про призупинення виконання своїх українських рейсів до 15 червня включно у зв’язку із рішенням уряду продовжити термін обмежень щодо подорожей.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Пасажири, які придбали квитки отримають 120% компенсація їх вартості у формі кредиту, який можна використати впродовж наступних 24 місяців на придбання послуг та товарів Wizz Air.

    Пасажири також можуть обрати 100% грошове відшкодування, що потребує більше часу для виконання.

    Пасажири, які здійснювали бронювання через туристичні агенції, а також через онлайн-туристичні агенції – повинні зв’язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.

    Нагадаємо, 10 травня Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa заявили про рішення відновити рейси з України вже з кінця травня - початку червня.

    Тоді Wizz Аir відкрила для бронювання квитки на рейси з Києва (Жуляни), Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова.

    АМКУ надав рекомендації авіаперевізникам утриматися від поширення інформації про можливість придбати квитки та здійснити переліт до завершення карантину.

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