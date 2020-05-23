Кіпр частково відновить міжнародне авіасполучення



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Кіпр частково відновить міжнародне авіасполучення

Відновлення авіасполучення на Кіпрі буде протікати в два етапи

На Кіпрі влада схвалила план дій щодо відновлення роботи аеропортів Ларнаки та Пафосу.

Про це повідомляє Knews.

За словами міністра транспорту, комунікацій та громадських робіт Кіпру Янніса Карусоса, відновлення авіасполучення буде протікати в два етапи: перший етап триватиме з 9 по 19 червня, а другий стартує 20 червня.

На першому етапі дозволять рейси з Греції, Болгарії, Норвегії, Австрії, Фінляндії, Словенії, Угорщини, Ізраїлю, Данії, Німеччини, Словаччини, Литви та Мальти.

На другому етапі передбачається відновлення авіасполучення зі Швейцарією, Польщею, Румунією, Хорватією, Естонією та Чехією.

При цьому на першому етапі пасажири, які прилітають з країн, згаданих в обох списках, будуть зобов'язані пред'явити довідку про негативний результат тесту на наявність коронавірусу, який був зроблений в сертифікованій лабораторії не пізніше, ніж за 72 години до польоту.

Планується, що на Кіпрі оголосять нові правила прийому туристів. Реєстрацію в готелях повністю перенесуть з ресепшна готелів в онлайн, співробітники готелів будуть в захисних масках, а по прибуттю у туристів заберуть багаж, який в готелі дезінфікують, а потім - доставлять відразу в номер гостя.

Станом на п'ятницю, 22 травня на Кіпрі підтвердили 927 випадків коронавірусу, 17 осіб померли.

До слова, Греція назвала 20 країн, з яких почне приймати туристів. України у списку немає, натомість є Чехія.

Жителям наступних двадцяти країн, які, на думку Греції, показали позитивні епідеміологічні дані, буде дозволено в'їхати в країну з 15 червня: Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Китай, Австралія, Японія, Данія, Австрія, Болгарія, Сербія, Румунія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Норвегія.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Австрія знову відкриють спільний кордон з 15 червня.

До слова, у Румунії з 1 червня почнуть працювати курорти на чорноморському узбережжі.