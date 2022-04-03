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    Економіка та фінанси

    Яких змін у березні зазнав експорт та імпорт України: коментар міністерки економіки

    Війна внесла сильні корективи у торгову статистику - Яких змін у березні зазнав експорт та імпорт України: коментар міністерки економіки
    Війна внесла сильні корективи у торгову статистику

    У березні експорт впав удвічі, імпорт в Україну скоротився втричі – Свириденко

    Упродовж березня експортно-імпортні операції України істотно зменшилися у порівнянні з лютим, втім за деякими позиціями експорт залишився на довоєнному рівні і навіть збільшився.

    Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, наскільки і за якими позиціями змінився товарообіг України в умовах війни з росією.

    «Всупереч війні, Україна експортує свою продукцію, – написала міністерка у Facebook. – Протягом березня експорт був вартий 2,7 млрд доларів США. Обсяг експорту склав 5,97 млн тонн. Імпорт до України у березні впав більш, ніж в три рази до 1,8 млрд доларів США з 5,9 млрд у лютому».

    Загалом експорт у порівняні з лютим скоротився майже удвічі. При цьому найбільша доля експорту припала на залізну руду – 3,1 млн тонн за березень (3,7 млн тонн у лютому). Вартість експортованої руди склала 439 млн доларів.

    Водночас експорт металу істотно скоротився. Так, експорт плаского прокату впав майже у 10 разів (з 437 тисяч тонн у лютому до 47 тисяч тонн у березні), а за деякими позиціями металургії експорт не здійснювався взагалі.

    «Відновлення роботи українських металургійних підприємств має істотне значення не тільки для української, але і для світової економки», – зазначила Свириденко.

    Блокування морських портів, за її даними, найбільше позначилося на аграрному експорті, який у березні склав лише 1 млн 108 тисяч тонн кукурудзи, 309 тисяч тонн пшениці, 118 тисяч тонн соняшникової олії, 40 тисяч тонн соєвих бобів. Ці показники в чотири рази менші у порівнянні з лютим.

    «Весь світ говорить про продовольчу кризу і ми розуміємо, хто є цьому причиною – російські військові, які нищать комерцію у Чорному морі», – додала міністерка.

    Водночас, наголосила вона, залишки базових сільськогосподарських культур в Україні дозволяють продовжувати експорт сільгосппродукції на звичайному рівні.

    Експорт багатьох товарів з глибокою переробкою також лишився на рівні минулого місяця. Серед них, наприклад, кабельна продукція та листи облицювальні з дерева.

    За деякими позиціями експорт навіть зріс. За даними Мінекономіки, експорт горіхів у березні збільшився до 7 000 тонн з 4 000. Збільшився також експорт портландцементу, який склав 116 тисяч тонн (45 тисяч – у лютому).

    «Війна внесла сильні корективи у торгову статистику. Старт посівної та робота держави на відновлення логістики є основою стабілізації економіки. Ми з вами знаємо, як ми вміємо відновлюватися від будь-яких криз», – зазначила Свириденко.

    Теги: росія окупанти експорт війна імпорт Мінекономіки Україна окупація Юлія Свириденко #stoprussia
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    Яких змін у березні зазнав експорт та імпорт України: коментар міністерки економіки