«Їм немає прощення». Емоційна розповідь жінки з Чернігівщини про звірства окупантів
Мешканці Чернігівщини з ненавистю згадують про перебування у їхньому селі окупантів
Окупанти в селі займалися мародерством та стріляли в малолітніх дітей
Мешканці звільненого від окупантів села на Чернігівщині розповіли, як їхній населений пункт пережив окупацію.
Зокрема, за їхніми, словами окупанти в селі займалися мародерством та стріляли в малолітніх дітей.
До слова, Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив фото зі звільненої від російських окупантів території Харківщини.
На знімках видно, що у деяких випадках під час відступу загарбники тікали навіть босі та без шапок-вушанок.
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