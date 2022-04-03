«Їм немає прощення». Емоційна розповідь жінки з Чернігівщини про звірства окупантів

Мешканці Чернігівщини з ненавистю згадують про перебування у їхньому селі окупантів

Окупанти в селі займалися мародерством та стріляли в малолітніх дітей

Мешканці звільненого від окупантів села на Чернігівщині розповіли, як їхній населений пункт пережив окупацію.

Зокрема, за їхніми, словами окупанти в селі займалися мародерством та стріляли в малолітніх дітей.

До слова, Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив фото зі звільненої від російських окупантів території Харківщини.

На знімках видно, що у деяких випадках під час відступу загарбники тікали навіть босі та без шапок-вушанок.