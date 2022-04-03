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    «Їм немає прощення». Емоційна розповідь жінки з Чернігівщини про звірства окупантів

    Мешканці Чернігівщини з ненавистю згадують про перебування у їхньому селі окупантів - «Їм немає прощення». Емоційна розповідь жінки з Чернігівщини про звірства окупантів
    Мешканці Чернігівщини з ненавистю згадують про перебування у їхньому селі окупантів

    Окупанти в селі займалися мародерством та стріляли в малолітніх дітей

    Мешканці звільненого від окупантів села на Чернігівщині розповіли, як їхній населений пункт пережив окупацію.

    Зокрема, за їхніми, словами окупанти в селі займалися мародерством та стріляли в малолітніх дітей.

    До слова, Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив фото зі звільненої від російських окупантів території Харківщини.

    На знімках видно, що у деяких випадках під час відступу загарбники тікали навіть босі та без шапок-вушанок.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    «Їм немає прощення». Емоційна розповідь жінки з Чернігівщини про звірства окупантів