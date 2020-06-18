Експерти спрогнозували, чи зросте у липні платіжка за транспортування газу на 20%



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Планується, що з 1 липня відбудеться подорожчання на 20% тарифу за доставку газу

Європейці виступили проти планів України скасувати подорожчання

Уже через два тижні, з 1 липня, має відбутися подорожчання на 20% тарифу за доставку газу. Таке рішення ще пів року тому Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила в рамках двоетапного подорожчання тарифів.

У зв'язку з коронакризою влада задумалася скасувати другий етап подорожчання, щоб знизити навантаження на кінцевого споживача – відповідне рішення зараз розглядається НКРЕКП. Однак в меморандумі з МВФ влада, навпаки, погодилися підняти тариф, пише видання Ubr.

Лист Секретаріату

10 червня Секретаріат Європейського Енергетичного співтовариства направив на адресу глави НКРЕКП Валерія Тарасюка лист, в якому засудив намір комісії внести зміни до постанови №3014-3057 від 24 грудня 2019 року, який затвердив двоетапне підвищення тарифів на розподіл газу (з 1 січня і 1 липня) для 44 облгазів. Загальне подорожчання мало становити 46%, з них 20% має відбутися з 1 липня.

Однак у зв'язку з карантином, щоб знизити навантаження на кінцевого споживача, влада задумалася скасувати липневе подорожчання платіжок за транспортування газу. Ціну газу вже диктує ринок, але тариф за його доставку поки ще можна змінювати директивно, чим в комісії і вирішили скористатися. Це і викликало опір з боку європейців.

«Секретаріат не схвалює ці поправки. Без тарифів на розподіл, встановлених на належному рівні, будуть тривати так звані несанкціоновані відбори газу, що ще більше погіршить фінансову стійкість Оператора ГТС», - йдеться в листі Енергоспівтовариства.

Директор Секретаріату Янез Копач підкреслив, що скасування подорожчання призведе до несанкціонованого відбору газу і негативно позначиться на діяльності Оператора ГТС в цілому і на його сертифікацію зокрема.

«Енергоспівтовариство висловило своє негативне ставлення до такого роду ініціативи НКРЕКУ. Вже є рішення регулятора про двохетапне подорожчання, воно економічно обгрунтоване. Так, є ідея відмовитися від другого етапу підвищення тарифу», - заявив виданню співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

ЗМІ вказує, що влада далеко не завжди прислухаються до рекомендацій європейців і, як випливає з листа, постанова про скасування подорожчання вже готується комісією. Втім, експерти вважають, що в цей раз влада, швидше за все прислухається до критики, на що є кілька причин.

Меморандум

У меморандумі з МВФ від 9 червня уряд вже взяв на себе зобов'язання компенсувати всі витрати облгазам на доставку газу.

Це означає, що другий етап подорожчання відбудеться, адже саме липневе подорожчання ставить за мету зробити доставку газу окупною.

«Це не головне питання, і воно вперше потрапило в меморандум в такому вигляді, і я не думаю, що МВФ буде так вже сильно чіплятися за нього», - вважає Марунич.

Аварійний стан

Однак є набагато більш важливий аспект, який загрожує великими проблемами. По-перше, це запуск ринку природного газу, який повинен відбутися якраз з 1 липня. Без подорожчання тарифів облгази не зможуть оплачувати борги, а значить ринок не зможе заробити. Навіть умовно «державний» Кіровоградгаз (він належить «Нафтогазу», а той - Кабміну) не може розрахуватися за своїми боргами.

«Якщо цього подорожчання не буде, то розподільні компанії будуть планово-збитковими. А у них вже 11 млрд грн боргу перед оператором ГТС, якщо він не буде погашатися, то це може спричинити проблеми функціонування ринку природного газу. Потрібно визнати, що це подорожчання доцільне і обгрунтоване», - вважає Марунич.

Директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхея» Геннадій Рябцев, однак, впевнений, що ситуація з технічним станом газорозподільних мереж набагато гірша, ніж навіть ситуація з фінансовими взаєморозрахунками.

«Навіть це заплановане подорожчання недостатнє, щоб повністю компенсувати витрати на підтримку мереж просто в безпечному стані. Тільки технічні фахівці, які залишилися подекуди в облгазах, представляють реальний стан справ. Досить проїхатися за Київ і подивитися на труби, які колись були жовтого кольору. За ними ніхто не стежить, їх ніхто не підтримує в належному стані, а це ж безпека. Навіть тих ремонтних бригад, які працюють за зарплату в 5 тис. грн на місяць, вже майже не залишилося», - вважає Рябцев.

Таким чином, підвищення тарифів, а значить, і подорожчання в липні платіжок на транспортування газу приблизно на 20%, вважають експерти, не уникнути.

До слова, напередодні Кабінет міністрів змінив умови визначення ціни скрапленого газу для населення.

Між іншим, стало відомо, чому частині киян минулого опалювального сезону не знизили тарифи.

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