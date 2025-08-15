Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

За 15 днів серпня середня ціна електроенергії впала на 6% порівняно з минулим роком

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
За 15 днів серпня середня ціна електроенергії впала на 6% порівняно з минулим роком
Найдорожчі години вечірнього піку покриваються саме імпортом
фото: depositphotos.com

Електроенергія на «добу наперед» у серпні 2025 коштує дешевше, ніж торік – аналітика ExPro

Середньозважена ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» за перші 15 днів серпня 2025 року склала 5511 грн/МВт·год, повідомляє ExPro. Це на 6% менше, ніж у періоді січня-серпня 2024 року.

«Попри підвищення граничних прайс-кепів різкого підвищення цін на ринку електроенергії не сталось», – підкреслили аналітики.

Фактично зміни торкнулися лише годин «вечірнього піку» – 20–23 години, де ціни зросли в межах 11–33%, тоді як у період 15–19 години порівняно з липнем вони знизилися.

За даними «Оператора ринку», Україна імпортувала 206,2 тис. МВт·год електроенергії та експортувала 135 тис. МВт·год.

Найдорожчі години вечірнього піку покриваються саме імпортом.

Таким чином, навіть після підвищення прайс-кепів ринок залишився контрольованим, а стримана реакція цін свідчить про стабільний баланс між попитом і пропозицією.

Раніше віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець заявив, що без ринкових цін «Енергоатом» та «Укргідроенерго» не зможуть дотувати тариф на електроенергію для населення.

Читайте також:

Теги: ринок Енергоатом Україна Укргідроенерго підвищення цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Уряд Норвегії надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу
Уряд Норвегії надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу
За 15 днів серпня середня ціна електроенергії впала на 6% порівняно з минулим роком
За 15 днів серпня середня ціна електроенергії впала на 6% порівняно з минулим роком
Скільки коштує долар та євро: курс валют на 15 серпня
Скільки коштує долар та євро: курс валют на 15 серпня
РФ вивезла з окупованих територій 2,5 млн тонн пшениці з нового врожаю
РФ вивезла з окупованих територій 2,5 млн тонн пшениці з нового врожаю
НБУ встановив офіційний курс валют на 14 серпня: подробиці
НБУ встановив офіційний курс валют на 14 серпня: подробиці
Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду
Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
26K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
12K
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
9190
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
7295
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua