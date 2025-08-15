За 15 днів серпня середня ціна електроенергії впала на 6% порівняно з минулим роком

Електроенергія на «добу наперед» у серпні 2025 коштує дешевше, ніж торік – аналітика ExPro

Середньозважена ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» за перші 15 днів серпня 2025 року склала 5511 грн/МВт·год, повідомляє ExPro. Це на 6% менше, ніж у періоді січня-серпня 2024 року.

«Попри підвищення граничних прайс-кепів різкого підвищення цін на ринку електроенергії не сталось», – підкреслили аналітики.

Фактично зміни торкнулися лише годин «вечірнього піку» – 20–23 години, де ціни зросли в межах 11–33%, тоді як у період 15–19 години порівняно з липнем вони знизилися.

За даними «Оператора ринку», Україна імпортувала 206,2 тис. МВт·год електроенергії та експортувала 135 тис. МВт·год.

Найдорожчі години вечірнього піку покриваються саме імпортом.

Таким чином, навіть після підвищення прайс-кепів ринок залишився контрольованим, а стримана реакція цін свідчить про стабільний баланс між попитом і пропозицією.

Раніше віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець заявив, що без ринкових цін «Енергоатом» та «Укргідроенерго» не зможуть дотувати тариф на електроенергію для населення.