В Україні зросло споживання електроенергії: причина

«Укренерго» закликало обмежити споживання світла

У середу, 6 серпня, зросло споживання електроенергії у зв'язку зі спекою на всій території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НЕК «Укренерго» у Facebook.

«Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 6 серпня, станом на 9:30, воно було на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина – утримання спекотної погоди на всій території України», – уточнили у відомстві.

«Укренерго» додало, що вчора, 5 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері на 3,2% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 4 серпня.

В «Укренерго» нагадали, що зараз українська енергосистема відновлюється після російських масованих ракетно-дронових атак. На енергооб'єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

«Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 15:00 до 22:00», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 серпня енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям 109 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали від обстрілів ворога. Тоді електропостачання з'явилось у понад 210 тис. родин.

Раніше ексміністр палива та енергетики Іван Плачков назвав проблему, яка руйнує енергоринок. За його словами, через постійні вибори та електоральний тиск тарифи на електроенергію не відповідають реальній вартості ресурсу, що призводить до дисбалансів на ринку.