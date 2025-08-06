Головна Новини
search button user button menu button

В Україні зросло споживання електроенергії: причина

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Українців закликали економити електроенергію
фото: Wikipedia

«Укренерго» закликало обмежити споживання світла

У середу, 6 серпня, зросло споживання електроенергії у зв'язку зі спекою на всій території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  НЕК «Укренерго» у Facebook.

«Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 6 серпня, станом на 9:30, воно було на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина – утримання спекотної погоди на всій території України», – уточнили у відомстві. 

«Укренерго» додало, що вчора, 5 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері на 3,2% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 4 серпня. 

В «Укренерго» нагадали, що зараз українська енергосистема відновлюється після російських масованих ракетно-дронових атак. На енергооб'єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

«Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 15:00 до 22:00», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 3 серпня енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям 109 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали від обстрілів ворога. Тоді електропостачання з'явилось у понад 210 тис. родин.

Раніше ексміністр палива та енергетики Іван Плачков назвав проблему, яка руйнує енергоринок. За його словами, через постійні вибори та електоральний тиск тарифи на електроенергію не відповідають реальній вартості ресурсу, що призводить до дисбалансів на ринку.

Читайте також:

Теги: Укренерго електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бессент: Якщо бажаєте повернутися до старих тарифів – це ваш вибір
США готуються до нових торговельних угод перед запровадженням мит
7 липня, 00:48
Французький лідер зазначив, що його країна повністю підтримує Європейську комісію в переговорах
Макрон розкритикував митне рішення Трампа проти Євросоюзу
13 липня, 03:05
«Укрпошта» запровадила пільги для мешканців сіл
«Укрпошта» запровадила пільги для мешканців сіл
9 липня, 21:37
Вартість цінних паперів найбільших компаній-виробників автівок у ФРН знизилася до 2%
Акції німецьких автовиробників впали після заяви Трампа
14 липня, 13:14
Американський бурбон може бути у списку нових мит ЄС
ЄС має намір ввести мита на літаки, автомобілі та бурбон зі США
15 липня, 08:25
Французькі виробники сиру та вина попередили про проблеми через мита Трампа
Виробники вина та сиру із Франції бояться мит Трампа
15 липня, 16:27
ЄС вигадав план на випадок провалу переговорів із Трампом
Євросоюз готує 30% мита на товари зі США – Bloomberg
23 липня, 18:36
Однією з найгостріших проблем є стан балансуючого ринку, де борги станом на літо 2025 року перевищили 35 млрд грн
Боргова криза в енергетиці руйнує довіру інвесторів – голова Офісу антикризових дій
26 липня, 14:42
Трамп: Індія входить до БРІКС – це по суті альянс країн, які виступають проти Сполучених Штатів
Трамп пригрозив Індії «штрафами» за БРІКС та підвищив тарифи для Бразилії
31 липня, 01:55

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8416
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
5282
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4191
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua