Мирні переговори. Зеленський пояснив, на яку «маленьку вільну економічну зону» він погодиться відразу

Президент: «РФ – мають вивести армію з Енергодара»

Президент України Володимир Зеленський вперше розповів про компромісну пропозицію щодо створення «маленької вільної економічної зони» в Енергодарі. Вона передбачає демілітаризацію та відхід російських військ із тимчасово окупованої території. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

За словами Зеленського, перша «маленька економічна зона» має стосуватися Енергодара, де наразі перебувають лише російські війська. «Це в наших інтересах – мати там маленьку економічну зону. Ми вважаємо, що вільна економічна зона має бути демілітаризованою зоною, бо йдеться лише про окремі економічні питання та спеціальне законодавство», – пояснив президент.

Зеленський наголосив, що Росія повинна вивести свої війська. «На цій фактично тимчасово окупованій станції є лише російська армія. Там немає української армії. Тому вони мають відступити», – підкреслив президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вперше оприлюднив пропозицію України щодо управління Запорізькою атомною електростанцією, яка передбачає спільне підприємство з участю США та демілітаризацію території станції та міста Енергодар. За його словами, Україна пропонує створити спільне підприємство з США, де кожна сторона матиме 50% участі.

При цьому половина виробленої електроенергії залишатиметься за Україною, а розподіл решти 50% визначатиме американська сторона. «Наша компромісна пропозиція така: Запорізька електростанція експлуатується спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна: 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а розподіл інших 50% США самостійно визначають», – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що українські спеціалісти продовжать працювати на станції, а ключовим елементом пропозиції є демілітаризація території ЗАЕС. Він також пояснив, що для нормальної роботи станції необхідно відновити дамбу, яка була зруйнована під час окупації.

Згідно з попередніми оцінками, відновлення потребуватиме близько 2 млрд євро, і Зеленський сподівається на залучення американських інвестицій.