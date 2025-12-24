Зеленський затвердив ключові податкові новації з 2026 року

Закон змінює правила оподаткування банків, ПДВ, єдиного податку та електронного акцизу

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4698, який набирає чинності з 1 січня 2026 року. Він запроваджує 50% податок на прибуток для банків, скасовує можливість врахування минулих збитків, змінює ПДВ-пільги для електромобілів, генераторів та воєнного обладнання, обмежує охоронну діяльність на єдиному податку і переносить запуск е-акцизу на 1 листопада 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду України.

Банки: 50% податку на прибуток і заборона на збитки

В новому пункті 73 підрозділу 4 розд. ХХ ПКУ міститься головна зміна – різке збільшення базової ставки податку на прибуток для банків. Із 2026 року вона зростає з 25 % до 50 %. Фактично держава запроваджує для банків окремий, підвищений режим оподаткування, який істотно відрізняється від загального корпоративного підходу.

Крім того, банкам заборонено у 2026 році зменшувати фінрезультат на збитки минулих років. У 2026 році банки не матимуть права зменшувати фінансовий результат до оподаткування на накопичені раніше збитки, незалежно від їх розміру та періоду виникнення. Ця заборона поширюється на всі банки без винятку, у тому числі на великих платників податків.

Фактично йдеться не про списання збитків, а про їх тимчасове «заморожування» на один податковий рік. Це відкриває простір для податкового планування на середньострокову перспективу, але водночас ускладнює фінансові прогнози саме на 2026 рік.

Заборона охоронної діяльності на єдиному податку з 2026 року

З 1 січня 2026 року охоронна діяльність заборонена для платників єдиного податку (ФОП та юрособи груп 1–3). Це стосується ліцензованих послуг з охорони майна та громадян (КВЕД 80.10 і 80.20). Для нових єдинників наявність цих КВЕДів у заяві призведе до відмови у реєстрації.

Для чинних платників ЄП важлива фактична діяльність, а не сам запис КВЕДу, але рекомендується виключити їх із Реєстру з 01.01.2026, щоб уникнути ризиків. Ігнорування заборони може призвести до переходу на загальну систему та анулювання статусу ЄП. Найбезпечніше – добровільно перейти на загальну систему до 1 січня 2026 року.

Клуб білого бізнесу: більше гнучкості, але з новими «фільтрами»

З 1 січня 2026 року Клуб білого бізнесу отримує нові правила для юросіб і ФОП. Для членства важливий позитивний фінрезультат за останній квартал та відповідний рівень середньої зарплати, а дрібні штрафи за останні три місяці не блокують доступ.

Новою умовою є повна достовірність інформації про кінцевих бенефіціарів. Перевірки для членів Клубу діятимуть лише після офіційного оприлюднення переліку, а галузь визначатиметься за основним КВЕДом на рівні класу.

Електромобілі, генератори та воєнні поставки: ключові ПДВ-оновлення

Закон №4698 скасував ПДВ-пільгу на електромобілі з 1 січня 2026 року, підвищивши податкове навантаження на їх імпорт і продаж.

Водночас продовжено «генераторну» ПДВ-пільгу до 2029 року та звільнення від ПДВ імпорту військового обладнання до 2027 року. Це зберігає податкові стимули для критично важливих постачань, але вимагає уважного планування для бізнесу.

Вставка 5 Воєнна ПДВ-пільга: без компенсації податкового кредиту

Закон №4698 прибрав вимогу держконтракту для звільнення від компенсації ПДВ на товари оборонного призначення. Тепер постачальники не повинні компенсувати «вхідний» ПДВ за всіма пільговими поставками, що зменшує податкове навантаження на військову продукцію.

Е-Акциз: запуск відкладено до 1 листопада 2026 року

Старт електронної системи обігу підакцизних товарів перенесено з 1 січня на 1 листопада 2026 року. До цього бізнес ще майже рік працюватиме за «паперовими» правилами, а всі штрафи та обов’язкові електронні марки запрацюють лише з листопада 2026 року. Обіг паперових акцизних марок продовжено до 1 травня 2028 року.

Алкогольні назви, онлайн-торгівля та реєстри: ключові зміни з 2026 року

З 1 січня 2026 року заборонено використовувати «європейські» географічні назви алкоголю – зокрема «коньяк», «шампанське», «портвейн», «мадера», «херес», «кальвадос». Онлайн-продаж алкоголю, тютюну та РЕС підлягатиме новим вимогам лише з 1 листопада 2026 року.

Під час воєнного стану розширено доступ до реєстрів ліцензіатів роздрібного продажу пального.

