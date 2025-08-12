Головна Гроші Бізнес
Центр Разумкова розвінчав маніпуляції щодо підвищення цін на електроенергію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Центр Разумкова розвінчав маніпуляції щодо підвищення цін на електроенергію
Перегляд прайс-кепів став правильним рішенням для забезпечення імпорту у вечірні піки – Омельченко

Зміна граничних цін на електроенергію у вечірні пікові години було правильним кроком і не призвело до різкого зростання вартості ресурсу. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Граничні ціни на ринку електроенергії невинні. Усе набагато складніше», – наголосив він.

За словами експерта, після зміни прайс-кепів не сталося різкого зростання цін, попри прогнози окремих коментаторів.

«Абсолютно правильне рішення регулятора… дозволило забезпечити імпорт електроенергії у вечірні піки», – зазначив Омельченко.

Він підкреслив, що причини порівняно високих цін в Україні не пов’язані з підвищенням граничних цін: «У країнах ЄС вони на порядок вищі».

Основними чинниками експерт назвав дефіцит потужностей у вечірні години через війну та політичне рішення про перехресне субсидування населення в рамках ПСО на понад 150 млрд грн у 2025 році.

«Українська енергетика знаходиться зараз у такому стані, коли не здатна одночасно субсидіювати населення й забезпечувати занижені ціни неринковим шляхом для промисловості. Пріоритетність цінової допомоги населенню, а не промисловості – політичне рішення, а не підступні дії генерації», – підкреслив він.

Омельченко додав, що фундаментальні фактори українського ринку останніми тижнями практично не змінювалися: обсяги споживання та склад генеруючого обладнання залишилися стабільними, але зріс імпорт електроенергії з ЄС у дефіцитні години вечірнього піку.

Єдиним шляхом, на його думку, який може збалансувати інтереси виробників та промислових споживачів, є інтеграція українського енергоринку із ринком ЄС.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні діють оновлені граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії, зокрема для періоду вечірнього піку (17:00–23:00), де максимальна ціна на РДН і ВДР може сягати 15000 грн/МВт-год, а на балансуючому ринку – 16 000,00 грн/МВт·год.

