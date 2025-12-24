За чий рахунок буде відбудова України. Зеленський пояснив, чому в мирній угоді нема слова «репарації»

За словами глави держави, партнери пропонують створення системи компенсацій і спеціальних фондів, які дозволять залучити до $800 млрд

Відбудова України після війни фінансуватиметься через систему міжнародних фондів, інвестицій і компенсацій, а не через пряме слово «репарації» в мирній угоді. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Метою буде залучення $800 млрд за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал. $800 млрд – це наша загальна оцінка втрат від цієї російської війни. Це те, про що ми говоримо з партнерами», – зазначив Зеленський.

Зокрема, йдеться про створення кількох фондів для відновлення економіки, реконструкції зруйнованих регіонів і розв’язання гуманітарних питань. Частина коштів має надходити у вигляді акціонерного капіталу, грантів, боргових інструментів і внесків приватного сектору.

Зеленський повідомив, що США та європейські країни розглядають можливість формування фонду капіталу і грантів орієнтовним обсягом до $200 млрд, однак остаточні суми ще є предметом переговорів. При цьому Україна зберігає за собою право на компенсацію за завдані війною збитки.

Президент також навів приклад уже чинних механізмів: ЄС надав Україні 90 млрд євро безвідсоткових кредитів, які юридично пов’язані з майбутнім отриманням репарацій від Росії. Водночас за кордоном залишаються замороженими близько 210 млрд євро російських активів.

«Ми маємо на увазі реальну компенсацію за шкоду від агресії. Наприклад, зараз у нас є вже європейське рішення про 90 млрд євро підтримки на два роки. Європейці дали безвідсотковий кредит. Ми його прив’язуємо юридично: ми 90 млрд віддамо Європі в момент, коли Росія дасть репарації. Тобто ось такий зв'язок. При цьому 90 вони нам дали, а 210 млрд заморожених активів залишилися», – зазначив Зеленський.

За словами президента, ключове питання не в термінах, а в реальному фінансовому результаті, щоб завдані Україні збитки були компенсовані, а країна отримала ресурси для повноцінного відновлення та розвитку.

