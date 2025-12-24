Головна Гроші Економіка
За чий рахунок буде відбудова України. Зеленський пояснив, чому в мирній угоді нема слова «репарації»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Президент України Володимир Зеленський пояснив механізм відбудови країни в межах майбутньої мирної угоди
фото: Офіс президента

За словами глави держави, партнери пропонують створення системи компенсацій і спеціальних фондів, які дозволять залучити до $800 млрд

Відбудова України після війни фінансуватиметься через систему міжнародних фондів, інвестицій і компенсацій, а не через пряме слово «репарації» в мирній угоді. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

За словами глави держави, партнери пропонують створення системи компенсацій і спеціальних фондів, які дозволять залучити до $800 млрд.

«Метою буде залучення $800 млрд за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал. $800 млрд – це наша загальна оцінка втрат від цієї російської війни. Це те, про що ми говоримо з партнерами», – зазначив Зеленський.

Зокрема, йдеться про створення кількох фондів для відновлення економіки, реконструкції зруйнованих регіонів і розв’язання гуманітарних питань. Частина коштів має надходити у вигляді акціонерного капіталу, грантів, боргових інструментів і внесків приватного сектору.

Зеленський повідомив, що США та європейські країни розглядають можливість формування фонду капіталу і грантів орієнтовним обсягом до $200 млрд, однак остаточні суми ще є предметом переговорів. При цьому Україна зберігає за собою право на компенсацію за завдані війною збитки.

Президент також навів приклад уже чинних механізмів: ЄС надав Україні 90 млрд євро безвідсоткових кредитів, які юридично пов’язані з майбутнім отриманням репарацій від Росії. Водночас за кордоном залишаються замороженими близько 210 млрд євро російських активів.

«Ми маємо на увазі реальну компенсацію за шкоду від агресії. Наприклад, зараз у нас є вже європейське рішення про 90 млрд євро підтримки на два роки. Європейці дали безвідсотковий кредит. Ми його прив’язуємо юридично: ми 90 млрд віддамо Європі в момент, коли Росія дасть репарації. Тобто ось такий зв'язок. При цьому 90 вони нам дали, а 210 млрд заморожених активів залишилися», – зазначив Зеленський.

За словами президента, ключове питання не в термінах, а в реальному фінансовому результаті, щоб завдані Україні збитки були компенсовані, а країна отримала ресурси для повноцінного відновлення та розвитку.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе самостійно профінансувати свої Збройні сили чисельністю у 800 тис. після війни. Глава держави зазначив, що проводить діалог із лідерами щодо часткового фінансування української армії.

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.

Читайте також:

