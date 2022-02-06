«Ковідна тисяча»: українці вже витратили 2,5 млрд грн

Загалом українці подали вже 8,1 млн заявок на отримання 1000 грн

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що із поданих 8,1 млн заявок на отримання 1 тисячі гривень в межах програми єПідтримка вакциновані українці вже витратили 2,5 млрд грн. Про це він зазначив у Facebook.

«Загалом українці подали вже 8,1 млн заявок на отримання 1000 грн. 2,5 млрд грн витрачено. Найпопулярнішими напрямами залишаються книжки (885 млн грн), кіно (568 млн грн) і залізничні квитки (284 млн грн). На ліки українці віком від 60 років витратили вже 179 млн грн», – написав Шмигаль.

Він нагадав, що отримати 1000 грн в межах програми єПідтримка тепер можуть і повністю щеплені підлітки від 14 років.

«Цього тижня уряд розширив ініціативу президента. Крім того, витратити кошти можна ще й на освітні курси, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя та друкарську продукцію», – зауважив прем’єр-міністр.

Окрім того, додав Шмигаль, українці невдовзі зможуть отримати в межах програми додаткові 500 грн за бустерну дозу, а з 1 лютого відповідні ковід-сертифікати вже стали доступні в застосунку Дія.

До слова, у «Дії» з’явився Covid-сертифікат про бустерну дозу. Напередодні Мінфін спростував слова свого керівника: гроші на виплати за бустер у бюджеті є.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації обіцяє протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини.

Крім того, в Україні змінили терміни для отримання бустерної дози вакцини від Covid-19. Тепер її можна отримати раніше.

Як відомо, українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал «Дія» ще 500 гривень в рамках програми «єПідтримка».

Також тепер «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Читайте також: