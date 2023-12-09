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Чи повторяться ракетні удари з бомбардувальників? ЗСУ оцінили загрозу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи повторяться ракетні удари з бомбардувальників? ЗСУ оцінили загрозу
8 грудня РФ ударила по Україні ракетами з бомбардувальників Ту-95МС
фото ілюстративне

У РФ немає стільки авіаційних крилатих ракет, скільки було минулого року

Росія може повторити удари крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, як це було вранці 8 грудня. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що минулої осені та зими російські окупанти витратили понад тисячу крилатих ракет: авіаційні Х-101, Х-555 та морського базування «Калібр».

Після серії масованих ударів взимку окупанти взяли паузу, щоб відновити запаси крилатих ракет. Після цього удари повторилися влітку, а з кінця вересня росіяни знову взяли паузу.

Ігнат допустив, що окупанти можуть повторити обстріли України крилатими авіаційними ракетами типу Х-101, Х-555. «Чи означає те, що вони будуть і надалі ними бити - хто його знає. Поживемо - побачимо. Те, що у них немає стільки ракет, скільки було минулого року, ми вже говорили», – сказав він.

Нагадаємо, після тривалої паузи у 79 днів зранку 8 грудня ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Російські окупанти запустили по Україні 19 ракет. Силам ППО вдалося знищити 14 із них.

Частина ракет вдарила по об'єктах інфраструктури у Дніпропетровській області. На Дніпропетровщині є загиблий внаслідок атаки.

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Теги: ракета окупанти війна ЗСУ

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