Данілов про оборону Мар'їнки: ситуація гірша, ніж було з Бахмутом

Росіяни майже повністю знищили Мар'їнку

Збройні сили України тримають під контролем частину Мар'їнки Донецької області, про захоплення якої 26 грудня заявили російські окупанти. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Голосу Америки».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Маленька частина поселення все ще поребуває під контролем Збройних сил України. Але є бажання росіян захопити цей населений пункт», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи відповідають дійсності заяви міноборони РФ про нібито повне взяття Мар'їнки.

Данілов зауважив, що росіяни майже повністю знищили Мар'їнку. «Там практично немає жодної вцілілої споруди», – сказав секретар РНБО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Порівнюючи тактику окупантів у Бахмуті і в цьому населеному пункті, Данілов зазначив, що «там (у Мар'їнці – ред.) ситуація скоріше гірше, ніж з Бахмутом через місцевість». «Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які би вціліли на території Мар'їнки фактично немає», – додав він.

Секретар РНБО також зазначив, що Сили оборони продовжують боронити населені пункти, зокрема на Авдіївському на Куп'янському відтінках фронту, де противник намагається просуватися вглиб. «Збройні сили боронять населені пункти, ситуація важка. А я кажу, що на фронті завжди важко. Це війна», – підкреслив Данілов.

Нагадаємо, міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито окупувала Мар'їнку на Донеччині. Про це він сказав на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Диктатор у свою чергу зазначив, що нібито із «взяттям» Мар'їнки російські окупанти відсувають від Донецька бойові українські підрозділи.

Коментуючи ці заяви окупантів, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олександр Штупун зазначив, що наразі бої за Мар'їнку Донецької області тривають, росіяни досі не окупували місто.