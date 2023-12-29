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Запоріжжя: Під завалами однієї з будівель лишаються люди (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Запоріжжя: Під завалами однієї з будівель лишаються люди (відео)
фото ілюстративне

Росія здійснила масовану атаку по території України

У Запоріжжі десять травмованих внаслідок російської атаки сьогодні зранку, 29 грудня. Про це повідомляє «Суспільне».

Також зазначається, що двоє із травмованих перебувають у тяжкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди.

Тим часом у мережі з'явилося відео наслідків удару.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 грудня, Росія здійснила масовану атаку по території України.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві.

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Теги: Запоріжжя обстріл

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