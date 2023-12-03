Чому пенсіонери можуть лишитися без підвищення виплат із 1 січня: роз'яснення

Пенсії з урахуванням нового прожиткового мінімуму будуть перераховані лише з 1 березня

Зазвичай перерахунок прожиткового мінімуму автоматично означає перерахунок пенсій, але не цього разу

Відповідно до Держбюджету на 2024 рік, з 1 січня має зрости прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Зазвичай це автоматично означає і перерахунок пенсій. Однак підвищення отримають не всі. Причину пояснив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін у коментарі виданню «На пенсії».

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Так, відповідно до Держбюджету, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня зросте на 268 грн – з 2093 грн до 2361 грн. Це може дозволити перерахувати пенсії тим особам, які взагалі не отримали жодного підвищення протягом року.

За словами Коробкіна, від прожиткового мінімуму залежать:

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мінімальні пенсійні виплати;

пенсії по втраті годувальника;

доплати ветеранам війни;

доплати за понаднормовий стаж;

пенсії за особливі заслуги та деякі інші.

Експерт зауважив, що зазвичай перерахунок прожиткового мінімуму автоматично означає перерахунок пенсій, але не цього разу.

«У законі про бюджет на 2024 рік є прикінцеві положення. І там є така собі примітка, що пенсії з урахуванням нового прожиткового мінімуму будуть перераховані з 1 березня. Тобто, прожитковий мінімум зростає з 1 січня, а перерахунок пенсій відбувається з 1 березня», – пояснив Коробкін.

Отже, за його словами, у березні буде два перерахунки пенсій.

«У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму, а також у зв'язку з обіцяною індексацією. Це трошки різні речі, а з 1 січня перерахунок майже ніхто не отримає», – підсумував фахівець.

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Нагаадаємо, що уряд продовжив програму щомісячних надбавок до пенсій за віком.

Крім того, у 2024 році зміняться правила призначення пенсій – якщо у поточному році у 60 років на заслужений відпочинок можна вийти з 30 роками стажу, то з 1 січня знадобиться на один рік більше.