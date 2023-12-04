Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж

Комаровський заявив, що для нього життя людей важливіше за «квадратні метри»

Українці не оцінили заяву лікаря щодо можливого завершення війни

Лікар і телеведучий Євген Комаровський в інтерв’ю Олександру Шелесту заявив, що допускає відмову України від частини своїх територій в обмін на життя людей. Така думка лікаря неабияк розлютила українців.

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«Давайте спочатку побудуємо пріоритети. Що головне в Україні – українці чи квадратні метри? Давайте визначимось. Для того, щоб план лікування скласти, треба зрозуміти, яка в нас мета – рятування життя чи рятування кінцівки», – зазначив лікар.

Комаровський заявив, що не засуджує жодного рішення, а також додав, що люди, котрі захотіли очолити нашу державу, зобов’язалися приймати страшні рішення, але їх треба озвучити.

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«Ми зберігаємо життя або ми зберігаємо кінцівку. Яка в нас мета зараз? Я хочу знати. Для мене важливіше життя, нехай ціною втрати кінцівки. Або ми ризикнемо, збережемо кінцівку, але потім втратимо життя», – заявив Євген Комаровський.

Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій» Олексій Голобуцький заявив, що Комаровський давно за межами України та прокоментував його заяву щодо відмови від територій країни в обмін на збереження життя людей.

Українці обурились на такі висловлювання Комаровського та виказали у коментарях все, що про нього думають.

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Зазначимо, Комаровський впевнений, що йому ніколи не забудуть необережне висловлювання про те, що для завершення війни з Росією він би з’їздив із Володимиром Путіним на риболовлю, в ході якої, нібито, вирішив би проблемні питання між двома державами.

Раніше Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, різко розкритикував заяву представника НАТО щодо можливості надання Альянсом Україні членства в обмін на відмову від окупованих Росією територій.

Триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».