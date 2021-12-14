«Доведіть, що ви не боягуз». Емоційне відеозвернення дружини політв’язня Лосіка до Лукашенка

Жінка запропонувала особисто розповісти диктатору про всі страждання, на які він прирік її родину

Дружина медіаконсультанта Радіо Свобода, блогера Ігоря Лосіка, засудженого 14 грудня режимом Лукашенка до 15 років ув’язнення, Дар'я Лосік опублікувала відеозвернення до самопроголошеного президента Білорусі, а також білоруських силовиків та суддів. Відеозапис оприлюднено виданням «Настоящее время. Беларусь».

У зверненні Лосік звинувачує Лукашенка у брехні та боягузстві, а також пропонує йому обрати місце і час для зустрічі з нею. В іншому випадку Дар'я Лосік вважатиме Лукашенка боягузом.

«Мене звуть Дар'я Лосік, я дружина політв'язня Ігоря Лосіка. Я хочу звернутися до всіх причетних до сьогоднішнього беззаконня, а саме, суддів, прокурорів, представників правоохоронних органів, співробітників СІЗО і, звичайно ж, громадянина Лукашенка. Сьогодні весь цей фарс, весь спектакль під назвою «суд у справі Тихановського» добіг кінця», – наголосила Лосік.

Дружина політв’язня зазначила, що сподівається, що всі, причетні до свавілля із засудженням політв’язнів. Жінка висловила сподівання, що всім цим людям буде боляче від розуміння, що вони зламали життя невинним людям.

«Ви розтоптали всі закони і норми права, хоча ваша робота – дотримуватися їх», – додала жінка.

Окремо Лосік звернулася до Олександра Лукашенка. Жінка висловила сумніви, що диктатор дійсно є таким сміливим, я його зображають офіційні білоруські ЗМІ, та запропонувала йому зустрітися віч-на-віч та поговорити.

«Я розповім вам, через що завдяки вашим підлеглим пройшла наша країна. Що це – пережити два голодування чоловіка, дізнатися, що він намагався накласти на себе руки прямо перед одним з ваших так званих слідчих. Як це, коли ви поміщені в камері з психічно хворими людьми, і що це – знати, що психолог СІЗО №3 Гомеля штовхає чоловік на нову спробу самогубства», – зазначила дружина політв’язня.

«Доведіть мені, що ви не боягуз», – підсумувала Лосік.

Нагадаємо, 14 грудня у Білорусі суд виніс остаточний вирок у справі опозиційних громадських діячів. Опозиційний блогер, політик, чоловік переможниці президентських виборів 2020 року у Білорусі Свтлани Тихановської Сергій Тихановський був засуджений до 18 років колонії посиленого режиму. Члени команди Світлани Тихановської на цих виборах Артем Саков та Дмитро Попов отримали по 16 років ув’язнення. Політик Микола Статкевич засуджений до 15 років в’язниці. Блогери Володимир Циганович та Ігорь Лосик отримали 14 та 15 років ув’язнення відповідно.

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