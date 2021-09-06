У Білорусі суд виніс вирок лідерам опозиції

Опозиціонерів визнані винними у «таємній змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом»

Мінський обласний суд виніс вирок членам координаційної ради опозиції Марії Колесникової і Максиму Знаку. Вони отримали 11 і 10 років в'язниці відповідно. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Так, суд визнав їх винними у закритому режимі за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 361 (заклики до дій проти національної безпеки),

ч. 1 ст. 357 (змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом),

ч. 1 ст. 361-1 (створення екстремістського формування та керівництво ним).

Відомо, що Марія Колесникова буде відбувати покарання в колонії загального режиму, а Максим Знак – посиленого.

Зазначимо, що закритий судовий процес над Колесніковою і Знаком розпочався 4 серпня. У травні Колесніковій пред’явили остаточне обвинувачення за трьома статтями КК Білорусі: ч. 3 ст. 361 (заклики до дій проти нацбезпеки), ч. 1 ст. 357 (змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом), ч. 1 ст. 361−1 (створення екстремістського формування та управління ним). Знака звинувачують за тими ж статтями.

У справі було 17 засідань суду. 2 вересня обвинувачені зробили свою остаточну заяву. Ніхто з політв’язнів не визнав себе винним.

На рішення суду відреагувала лідерка білоруської опозиції, колишня кандидатка у президенти країни Світлана Тихановська, яка наразі перебуває в еміграції.

«Режиму б дуже хотілося бачити Макса і Марію розчавленими і знесиленими. Але ми бачимо наших героїв сильними і вільними всередині. Вони вийдуть на свободу набагато раніше. Вигадані для них терміни не повинні лякати нас – адже Максим і Маша цього б точно не хотіли, – написала Тихановська у своєму Telegram-каналі.

Музикантка Марія Колесникова 12 років жила в Штутгарті у США. У 2020 році вона повернулася в Білорусь, де стала координатором штабу опозиційного кандидата в президенти Віктора Бабарика. Після його арешту вона стала однією з ключових фігур протесту проти режиму Лукашенка. Колесникова було затримано 8 вересня 2020 року на білорусько-українському кордоні. За версією білоруської прикордонної служби, вона разом з представниками КС Іваном Кравцовим і Антоном Родненковим намагалася прорватися через кордон і її виштовхнули з салону автомобіля. Кравцов і Родненков пізніше заявили, що Колесникова порвала свій паспорт і втекла з автомобіля під час примусової депортації.

Адвокат Максим Знак був затриманий також у вересні 2020 року, йому було пред'явлено звинувачення за статтею про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці. На знак незгоди з обвинуваченнями адвокат оголосив голодування і тримав його більше тижня.