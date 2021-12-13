Лукашенко натякнув, що вони з Путіним створюють новий СРСР

Союз РФ та Білорусі «буде більш просунутим і стабільнішим», переконує Лукашенко

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі із Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу. Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT.

«Цей союз буде більш просунутим і стабільнішим. По-перше, тому, що ми врахуємо всі помилки Європейського Союзу, щоб їх не повторювати, а досвід використовуватимемо, позитивний досвід. А по-друге, адже ми вийшли з єдиної держави – з Радянського Союзу, і ми багато чого вже там спробували. Ми знаємо, що нам залишити з радянського минулого, і що нам у майбутньому не знадобиться», – сказав білоруський диктатор.

За його словами, білорусь та РФ не ставлять перед собою жодних термінів:

«Ми йтимемо крок за кроком, вирішуючи проблеми».

Напередодні російський диктатор згадав Україні борги часів Радянського Союзу. Путін натякає, що Україна має передати Росії активи часів радянської окупації.

Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

Читайте також: