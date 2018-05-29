Заборгованість держбюджету перед «Закарпатгаз Збутом» — майже 350 млн грн

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«Закарпатгаз Збут» закликає своєчасно проводити розрахунки у визначені договором на постачання терміни

Станом на початок травня 2018 року заборгованість державного бюджету за поставлений природний газ соціально незахищеним верствам населення (відшкодування пільг і житлових субсидій) становить 345,8 млн грн. Окрім того компанія недоотримала 3,3 млн грн від бюджетних організацій та установ Закарпатської області.

Незадовільний стан платіжної дисципліни, ймовірніше всього, пов’язаний з відсутністю фінансування за рахунок коштів держбюджету та непланомірним розподілом кошторисних асигнувань загального фонду держбюджету на 2018 рік.

Зазначимо: впродовж осінньо-зимового періоду майже 55% річного обсягу природного газу було поставлено пільговим категоріям споживачів та отримувачам субсидій. В зимовий період пільгами та субсидіями користувалися понад 130 тис. клієнтів компанії, а це майже 48% від загальної кількості побутових споживачів області, за яких держава повинна компенсувати певну частину вартості в межах затверджених соціальних норм.

«Динаміка розрахунків у порівнянні з минулим опалювальним періодом вказує на покращення рівня оплати у частині відшкодування пільг та субсидій, але заборгованість за спожитий ресурс соціально незахищеними верствами населення, станом на початок травня, має місце, - коментує директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець. - Не найкращим чином розраховуються за спожите блакитне паливо й бюджетні установи і організації. Деякі з них не можуть провести повноцінні розрахунки за фактично спожитий в опалювальному періоді 2017-2018 років природний газ. Такі борги блокують можливість «Закарпатгаз Збуту» своєчасно розрахуватися за газ з постачальниками. Ми закликаємо усіх наших клієнтів своєчасно проводити розрахунки у визначені договором на постачання терміни».

Станом на 1 травня поточного року заборгованість бюджетних установ перед ТОВ «Закарпатгаз Збут» становить 3,3 млн грн. Установи, які фінансуються з місцевих бюджетів, заборгували майже 2,07 млн грн, які фінансуються з державного бюджету – 0,63 млн грн.

Для порівняння, заборгованість бюджетних установ та організацій за аналогічний період минулого року становила 4,2 млн грн, а з фінансування пільг та субсидій – майже 890 млн грн.