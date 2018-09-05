Законопроект «Роттердам 0,9» знищує вугільну галузь, - Волинець



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За словами Волинця, саме формула Роттердам+ дала зрозумілу систему ціноутворення на вугілля

Внесений до Верховної Ради законопроект 8626 про відміну формули Роттердам+, ініційований низкою народних депутатів, у тому числі, членом фракції «Об’єднання Самопоміч» Вікторією Войціцькою, передбачає зниження вартості вугілля державних шахт та встановлення його ціни на рівні 90% від вартості у Роттердамі. Це призведе до знищення вугільної галузі.

Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

За його словами, поточний плачевний стан вугільної галузі пов’язаний з системним недофінансуванням галузі у зв’язку з низькою вартістю продукції. Така ситуація зберігалася в Україні протягом тривалого часу, поки діяло ручне регулювання цін на вугілля. Ситуація змінилась лише із впровадження формули Роттердам+, коли ціна вугілля розраховувалась виходячи з вартості вугілля на світових ринках.

«Дивно, що Войціцька це робить, бо вона бачила, в якому плачевному стані знаходяться шахти. Вона добре знає, що вугілля в 2014-2015-2016 році забирали втричі, потім вдвічі дешевше, ніж везли з-за кордону. Потім з квітня (2016 року, впровадження формули Роттердам+ - ред.) потроху почали збалансовувати ціну на вугілля. Якщо буде знижена ціна, то виходить, що Войціцька своїми діями допомагає Насалику знищувати вугільну галузь. Дуже часто політики свої законопроекти пишуть для піару, для показників власних. І які наслідки – вони про це не думають», - заявив Волинець.

Він зазначає, що в державі є два джерела фінансування вугільної галузі. «Є два джерела поступлення коштів у вугільну галузь. Одне джерело – це справедлива ціна і поступлення від реалізації. Цього теж недостатньо при нинішніх цінах. Друге джерело – це держава має зафіксувати кошти з державного бюджету. Можна зараз шахти ще обібрати, навіть і в такий спосіб. Тоді шахти просто закриються, та й все» - зауважив голова Незалежної профспілки гірників.

Він також підкреслив, що саме формула Роттердам+ дала зрозумілу систему ціноутворення на вугілля, що дозволило нарешті наблизити ціну українського вугілля до міжнародного рівня.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, що пропонує відмінити формулу Роттердам+ та встановити ціну українського вугілля на рівні 90% від світових цін, ініційований 14 народними депутатами.

При цьому до цього, 23 серпня, НКРЕКП вже відмінила формулу із впровадженням нового ринку електроенергії.

Фракція «Самопоміч» практично в повному складі відмовилася голосувати за закон «Про ринок електричної енергії», який впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС.