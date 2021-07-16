Укрзалізниця може заробляти мільярди, якщо знизить тарифи і покращить диспетчеризацію – ексглава УЗ

«Тарифи на послуги УЗ були штучно завищені»

Укрзалізниця втрачала кошти, тому що тарифи на вантажоперевезення були штучно завищені, і почала заробляти мільярди, коли ціни стали риночними, а диспетчеризація покращилася. Про це заявив ексглава УЗ Володимир Жмак.

«На момент приходу мене в УЗ в серпні 2020 року ситуація вже була катастрофічною. Швидкий аналіз показав, що УЗ вийде з кризи, якщо буде перевозити більше вантажів і оптимізує витрати. Цим ми й зайнялися», – пояснив він у ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, у серпні 2020 року доля УЗ на ринку вагонів становила лише 19%, тож його першою задачею на новій посаді було збільшити цю долю. Цього вдалося досягти, знизивши тарифи на перевезення.

«Тарифи на послуги УЗ були штучно завищені. Ви не можете продавати полуницю у липні по тій ціні, по якій ви її продаєте в квітні. Тисяча гривень на вагони УЗ – це неконкурентна ціна, коли на ринку профіцит вагонів. Тому наші перші кроки якраз були на пониження тарифу. Як тільки ми спустилися до ринкової ціни, ми поїхали. І наша частка на ринку виросла з 19% до 24% за три місяці», – підкреслив він.

Також керівництво УЗ справилося з дефіцитом локомотивів та покращило диспетчеризацію. Це дало змогу вже у жовтні місяці перевозити рекордні 890 тис. тонн вантажів в день, замість 600 тис.

«Також ми запропонувавши ринку більш конкурентні послуги – такі, як довгі контракти, річні і трирічні, які гарантували УЗ дохід порядка 3 млрд грн на рік. Адже зараз вартість вагону на ринку – 270 грн на день. А ми їх здали по 480», – наголосив Жмак.

Велику увагу приділили також оптимізації витрат Укрзалізниці – зокрема, заморозили корпоративні банківські картки, доступ до яких мала Наглядова рада УЗ, та почали процес скорочення вдвічі апарату, який обслуговує діяльність цього органу.

А ось підвищення тарифів, на думку Жмака, не принесе Укрзалізниці додаткових прибутків, тому це рішення має бути збалансованим і обов’язково обговорене з бізнесом.

«Я заявляв, що не збираюся підвищувати тарифи тоді, коли немає, коли везти. Це не призводить до збільшення прибутку. Ми підготували дуже поступовий підхід до зміни тарифів. Перше – перехід позакласу в перший клас, що б дало додатковий дохід. Але це все погоджуючи з ринком, щоб був збалансований підхід і ринок розумів, що ми збираємось робити», - пояснив Жмак.

Як відомо, Міністерство інфраструктури заговорило про намір підвищити тарифи на залізничні перевезення. Позакласні вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 і 2 класів тарифи просто підвищать – на 30% і 15% відповідно.

Коментуючи це рішення, генеральний директор гірничодобувної компанії «Юнігран» Сергій Диняк заявив, що УЗ підвищує тарифи на перевезення, проте якість цих перевезень стає дедалі гіршою. Тож якщо компанія не хоче втратити довіру клієнтів, з цим потрібно боротися, а гроші, які заробляє компанія, мають іти не на шалені зарплати керівництва, а на підтримку робітників УЗ.