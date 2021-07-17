Сідней посилює карантин через зростання випадків захворювання на коронавірус

Місто з населенням у п’ять мільйонів людей, найбільше в Австралії, знаходиться в ізоляцією з 26 червня

Влада Сіднею заборонила сотням тисяч людей залишати свої найближчі райони через роботу

Влада австралійського міста Сідней в суботу наказала закрити будівельні майданчики, заборонити несуттєву роздрібну торгівлю і пригрозила штрафами роботодавцям, які змушують співробітників приходити в офіс у разі нових випадків Covid-19. Про це повідомляє Reuters.

Влада штату Новий Південний Уельс, столицею якого є Сідней, заборонила сотням тисяч людей в західному передмісті – найбільш постраждалому районі від Covid-19 – залишати свої найближчі райони через роботу, оскільки в штаті зареєстрували 111 нових випадків захворювання за попередні 24 години, у порівнянні з 97 випадками днем раніше.

Штат також зареєстрував ще один смертельний випадок від коронавірусу, в результаті чого загальна кількість смертей досягла трьох з початку року, а загальне число по країні – 913 з початку пандемії.

Місто з населенням у п’ять мільйонів людей, найбільше в Австралії, знаходиться в ізоляцією з 26 червня.

Нагадаємо, Велика Британія посилила правила в’їзду навіть для вакцинованих людей через «Бета»-штам коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці. Це торкнулося в основному мандрівників з Франції.

Зазначимо, Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії Сovid-19. Зокрема, планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

Як повідомлялося, Ейфелеву вежу в Парижі відкриють для відвідувачів 16 липня. До 20 липня пам’ятка буде відкрита для всіх туристів, а з 21 липня – тільки для щеплених від Covid-19.

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