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    Сідней посилює карантин через зростання випадків захворювання на коронавірус

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    Місто з населенням у п&rsquo;ять мільйонів людей, найбільше в Австралії,&nbsp;знаходиться в ізоляцією з 26 червня - Сідней посилює карантин через зростання випадків захворювання на коронавірус

    Місто з населенням у п’ять мільйонів людей, найбільше в Австралії, знаходиться в ізоляцією з 26 червня

    Фото з відкритих джерел

    Влада Сіднею заборонила сотням тисяч людей залишати свої найближчі райони через роботу

    Влада австралійського міста Сідней в суботу наказала закрити будівельні майданчики, заборонити несуттєву роздрібну торгівлю і пригрозила штрафами роботодавцям, які змушують співробітників приходити в офіс у разі нових випадків Covid-19. Про це повідомляє Reuters.

    Влада штату Новий Південний Уельс, столицею якого є Сідней, заборонила сотням тисяч людей в західному передмісті – найбільш постраждалому районі від Covid-19 – залишати свої найближчі райони через роботу, оскільки в штаті зареєстрували 111 нових випадків захворювання за попередні 24 години, у порівнянні з 97 випадками днем раніше.

    Штат також зареєстрував ще один смертельний випадок від коронавірусу, в результаті чого загальна кількість смертей досягла трьох з початку року, а загальне число по країні – 913 з початку пандемії.

    Місто з населенням у п’ять мільйонів людей, найбільше в Австралії, знаходиться в ізоляцією з 26 червня.

    Нагадаємо, Велика Британія посилила правила в’їзду навіть для вакцинованих людей через «Бета»-штам коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці. Це торкнулося в основному мандрівників з Франції.

    Зазначимо, Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії Сovid-19. Зокрема, планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

    Як повідомлялося, Ейфелеву вежу в Парижі відкриють для відвідувачів 16 липня. До 20 липня пам’ятка буде відкрита для всіх туристів, а з 21 липня – тільки для щеплених від Covid-19.

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    Теги: громадський транспорт Австралія карантин транспорт місто влада коронавірус
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    Сідней посилює карантин через зростання випадків захворювання на коронавірус