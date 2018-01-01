Зарплатний рай. Фінплан «Нафтогазу» на 2018 рік шокував урядовців

Андрія Коболєва звинуватили у намаганні «протягти» через урядові структури непомірно високі витрати на утримання «Нафтогазу»

Однією з причин, чому Кабмін забракував проект фінплану НАК «Нафтогаз України» на 2018 рік, стали непомірно високі витрати на утримання НАКу: лише біля 2,2 млрд грн на рік компанія витрачає на оплату праці. Про це стало відомо з урядових висновків щодо проекту фінплану НАК «Нафтогаз України», йдеться у статті видання



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Фото з відкритих джерел Топ-менеджер НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Андрія Коболєва звинуватили у намаганні «протягти» через урядові структури непомірно високі витрати на утримання «Нафтогазу»

Однією з причин, чому Кабмін забракував проект фінплану НАК «Нафтогаз України» на 2018 рік, стали непомірно високі витрати на утримання НАКу: лише біля 2,2 млрд грн на рік компанія витрачає на оплату праці. Про це стало відомо з урядових висновків щодо проекту фінплану НАК «Нафтогаз України», йдеться у статті видання «Главком».

2,2 млрд грн у рік на зарплати працівникам «Нафтогазу» — це майже у шість разів більше, ніж, наприклад, три роки тому. Проект фінплану передбачав підвищення середньої зарплати працівників київського офісу до 156 тис. грн на місяць, а це вдвічі більше, ніж навіть у 2017-му. Виплати лише керівництву мали скласти рекордні 720 млн грн.

Також Кабміну не подобається намагання топ-менеджера «Нафтогазу» Андрія Коболєва залишити в управлінні компанії газотранспортну систему («Укртрансгаз»), щорічний дохід якої від транзиту російського газу в Європу складає $2,5-3 млрд. У разі втрати контролю над цією «перлиною» керівників «Нафтогазу» відразу б позбавили приводів хизуватися високими доходами компанії і отримувати у зв’язку з цим захмарні бонуси.

«Главком» вже писав, що лише заробітна плата чотирьох членів правління та шістьох директорів напрямків разом із додатковими преміями сягнула за 2016 рік майже 87 мільйонів гривень, тепер ці виплати запропоновано підняти в рази.

У підсумку урядовий комітет з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності відправив на доопрацювання отриманий проект фінплану. Топ-менеджменту компанії вказали на неприйнятність вказаної там схеми реформування «Нафтогазу України».

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