Зекономити на подорожах: як купити квитки «Укрзалізниці» дешевше

Якщо ваша поїздка нетермінова – ви цілком можете заощадити на вартості проїзду

Існують певні дні тижня і навіть пори року, коли квитки продаються або за нижчими цінами, або навпаки – трохи дорожче

Системою знижок в поїздах скористатися можуть люди, які заздалегідь планують поїздку, і день відправлення великої ролі для них не грає. Про це пише tickets.ua.

«Дешеві» дні

Планувати поїздку варто в «дешеві» дні: вівторок, середа, четвер і субота. Понеділок, п’ятниця та неділя – дні, коли населення занадто активне в купівлі квитків. «Укрзалізниця», так би мовити, користується цим і підвищує їх вартість:

понеділок, четвер, субота – базовий тариф, без змін;

вівторок і середа – знижка 10%;

п’ятниця та неділя – квиток коштує дорожче на 10%.

Коефіцієнт зміни цін на залізничні квитки залежно від календарних періодів: Ціна квитка залежить і від пори року – якщо звернути увагу на цей показник, можна суттєво зменшити витрати. За допомогою таблиці, розташованою нижче, визначте коефіцієнт і помножте його на вартість квитка – ви отримаєте реальну ціну квитка в цей період.

Наприклад: якщо базова ціна квитка на потяг Київ-Львів №91 становить 184 грн, то квиток на потяг до Львова, який вирушає у вівторок і середу, можна купити дешевше – за 168 грн. У п'ятницю та неділю квиток коштуватиме дорожче – 200 гривень. У період з 21.01 по 31.01 проїзд у згадані дні коштуватиме 144,48 грн і 172 грн відповідно.

Стосується таке правило поїздів класу «Інтерсіті+» і «Інтерсіті», нічних експресів, швидкісних і регіональних поїздів.

Місця «порціями»

За повідомленням голови громадської організації «Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури» Володимира Наумова, в низку фірмових поїздів можуть включати і «нефірмові» вагони або ті, які не мають якоїсь послуги.

Квитки на дорогі вагони поїздів (купе і люкс) перші надходять у продаж, а дешеві плацкартні місця з’являються згодом, ближче до дати відправлення. Все це відбувається поступово, а протягом доби, перед самою відправкою поїзда, на тих же «нефірмових» квитках можна добре заощадити, адже їх вартість знижується в три або чотири рази.

Знижки на подорож в «Інтерсіті+». При купівлі квитків на поїзди «Інтерсіті+»:\у вагони 1-2 класу в обидві сторони надається знижка 10%;

у вагони першого класу за 30 днів – 15% знижка, за 29-25 днів – 10% за 24-15 днів – 5% за 14-5 днів – ціна не змінюється, за 4-2 днів – + 10%, за 1-0 днів – +15%;

у понеділок і суботу – знижка 10%, п’ятницю та неділю – квиток буде дорожчим на 10%.

Економія для студентів

Якщо ви студент денної форми навчання вищого навчального закладу I-IV рівнів акредитації або учень професійно-технічного навчального закладу, ви маєте право отримати знижку 50% на ж/д квиток.

Знижка надається при поїздці в:

загальних і плацкартних вагонах;

вагонах другого і третього класу всіх категорій міжміських поїздів;

всіх вагонах регіональних поїздів.

При цьому знижка на проїзд у вагонах вищої категорії – спальних вагонах, купе і першого класу (крім регіональних поїздів) – не діє.

Переваги купівлі квитків онлайн. Квитки на поїзди можна придбати як онлайн, так і на касі, але сьогодні все більше людей обирає купівлю в Інтернеті. Тому ми виділили деякі переваги:

надійність (особливо якщо йдеться про офіційний сайт);

дані паспорта не потрібні (тільки ім’я та прізвище);

значно більший вибір як вагонів, так і місць за їх вартістю;

можливість самому обрати місце;

доступний розклад руху поїздів або автобусів, що дає відстежувати потрібний маршрут і напрямок;

швидкість і мобільність;

легкість створити заявку на повернення коштів у разі невиїзду;

Серед недоліків такої купівлі може бути те, що іноді на онлайн-ресурсах ціна вища на 5-15% проти пропонованих в касах вокзалів, а також те, що в певних випадках потрібно роздрукувати електронний квиток.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» назвала найпопулярніші поїзди на свята.

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