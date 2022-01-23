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    Зекономити на подорожах: як купити квитки «Укрзалізниці» дешевше

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    Якщо ваша поїздка нетермінова &ndash; ви цілком можете заощадити на вартості проїзду - Зекономити на подорожах: як купити квитки «Укрзалізниці» дешевше
    Якщо ваша поїздка нетермінова – ви цілком можете заощадити на вартості проїзду
    фото: dyvys.info

    Існують певні дні тижня і навіть пори року, коли квитки продаються або за нижчими цінами, або навпаки – трохи дорожче

    Системою знижок в поїздах скористатися можуть люди, які заздалегідь планують поїздку, і день відправлення великої ролі для них не грає. Про це пише tickets.ua.

    «Дешеві» дні

    Планувати поїздку варто в «дешеві» дні: вівторок, середа, четвер і субота. Понеділок, п’ятниця та неділя – дні, коли населення занадто активне в купівлі квитків. «Укрзалізниця», так би мовити, користується цим і підвищує їх вартість:

    • понеділок, четвер, субота – базовий тариф, без змін;
    • вівторок і середа – знижка 10%;
    • п’ятниця та неділя – квиток коштує дорожче на 10%.

    Коефіцієнт зміни цін на залізничні квитки залежно від календарних періодів: Ціна квитка залежить і від пори року – якщо звернути увагу на цей показник, можна суттєво зменшити витрати. За допомогою таблиці, розташованою нижче, визначте коефіцієнт і помножте його на вартість квитка – ви отримаєте реальну ціну квитка в цей період.

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    Наприклад: якщо базова ціна квитка на потяг Київ-Львів №91 становить 184 грн, то квиток на потяг до Львова, який вирушає у вівторок і середу, можна купити дешевше – за 168 грн. У п'ятницю та неділю квиток коштуватиме дорожче – 200 гривень. У період з 21.01 по 31.01 проїзд у згадані дні коштуватиме 144,48 грн і 172 грн відповідно.

    Стосується таке правило поїздів класу «Інтерсіті+» і «Інтерсіті», нічних експресів, швидкісних і регіональних поїздів.

    Місця «порціями»

    За повідомленням голови громадської організації «Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури» Володимира Наумова, в низку фірмових поїздів можуть включати і «нефірмові» вагони або ті, які не мають якоїсь послуги.

    Квитки на дорогі вагони поїздів (купе і люкс) перші надходять у продаж, а дешеві плацкартні місця з’являються згодом, ближче до дати відправлення. Все це відбувається поступово, а протягом доби, перед самою відправкою поїзда, на тих же «нефірмових» квитках можна добре заощадити, адже їх вартість знижується в три або чотири рази.

    • Знижки на подорож в «Інтерсіті+». При купівлі квитків на поїзди «Інтерсіті+»:\у вагони 1-2 класу в обидві сторони надається знижка 10%;
    • у вагони першого класу за 30 днів – 15% знижка, за 29-25 днів – 10% за 24-15 днів – 5% за 14-5 днів – ціна не змінюється, за 4-2 днів – + 10%, за 1-0 днів – +15%;
    • у понеділок і суботу – знижка 10%, п’ятницю та неділю – квиток буде дорожчим на 10%.

    Економія для студентів

    Якщо ви студент денної форми навчання вищого навчального закладу I-IV рівнів акредитації або учень професійно-технічного навчального закладу, ви маєте право отримати знижку 50% на ж/д квиток.

    Знижка надається при поїздці в:

    • загальних і плацкартних вагонах;
    • вагонах другого і третього класу всіх категорій міжміських поїздів;
    • всіх вагонах регіональних поїздів.

    При цьому знижка на проїзд у вагонах вищої категорії – спальних вагонах, купе і першого класу (крім регіональних поїздів) – не діє.

    Переваги купівлі квитків онлайн. Квитки на поїзди можна придбати як онлайн, так і на касі, але сьогодні все більше людей обирає купівлю в Інтернеті. Тому ми виділили деякі переваги:

    • надійність (особливо якщо йдеться про офіційний сайт);
    • дані паспорта не потрібні (тільки ім’я та прізвище);
    • значно більший вибір як вагонів, так і місць за їх вартістю;
    • можливість самому обрати місце;
    • доступний розклад руху поїздів або автобусів, що дає відстежувати потрібний маршрут і напрямок;
    • швидкість і мобільність;
    • легкість створити заявку на повернення коштів у разі невиїзду;

    Серед недоліків такої купівлі може бути те, що іноді на онлайн-ресурсах ціна вища на 5-15% проти пропонованих в касах вокзалів, а також те, що в певних випадках потрібно роздрукувати електронний квиток.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» назвала найпопулярніші поїзди на свята.

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    Теги: Укрзалізниця потяг навчання послуги квиток населення
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    Зекономити на подорожах: як купити квитки «Укрзалізниці» дешевше