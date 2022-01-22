Експерти розповіли, як знизити суми у платіжках за комуналку: що потрібно знати

Фахівці дали поради українцям, як зменшити витрати електроенергії

Експерти розповіли, як менше споживати електроенергії, щоб знизити суми у комунальних платіжках. Зокрема, певні кроки допоможуть скоротити споживання на 30-50 кВт/год, повідомляє ubr.

Так, домогосподарствам може суттєво допомогти зменшити плату за «комуналку» використання електроприладів, що мають найвищу позначку енергоефективності «А+++». Проте для масового переходу на такі прилади – необхідна підтримка з боку держави та роз'яснювальна робота для населення.

Експерти наводять приклад з Уругваєм, де вдалося істотно скоротити споживання ресурсу. Хоча на початку 2000 років там спостерігалися ті ж проблеми, що і в нашій країні: тарифи та значне споживання електрики. Населенню було запропоновано часткову компенсацію за купівлю у кредит енергоефективної техніки (холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі, чайники). У підсумку – населення перейшло на використання нових енергоощадних приладів, а це, своєю чергою, скоротило споживання ресурсу.

Тож, фахівці радять за можливості спочатку замінити найвитратніші електроприлади. Йдеться про пральну машину, мікрохвильову піч, холодильник, а також телевізор, адже деякими з них користуємося щодня.

Експерти стверджують, що це допоможе заощадити 30-50 кВт/год, або 50-80 грн із урахуванням чинного тарифу 1,68 грн за споживання понад 250 кВт/год.

До слова, постачальники газу в Україні можуть стягувати із споживачів абонентську плату за опалення, окрім основного платежу за газ. Про це йдеться у законах «Про житлово-комунальні послуги» та «Про комерційний облік комунальних послуг».



Раніше ця норма діяла лише в Києві, однак у січні оновлені платіжки почали отримувати і мешканці інших міст, наприклад, Тернополя.

До слова, у жовтні 2021 року, коли було знижено тариф на світло для домогосподарств, що споживають до 250 кВт на годину, платіжки за комуналку «подорожчали» майже на 50%.

Нагадаємо, в Україні з’явиться єдиний сервіс для комунальних послуг.

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