Журнал The Economist назвав головні загрози для світової економіки



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У США спостерігається рецесія через зростання високоризикових боргів американських компаній

На першому місці рейтингу опинилася повномасштабна торговельна війна між США і Китаєм

Журнал The Economist склав рейтинг загроз світовій економіці в 2019 році.

Експерти видання вважають, що в 2019 році темпи зростання світової економіки сповільняться до 2,8% (в 2018 році приріст склав 2,9%), а в 2020 році - до 2,6%, пише «Рбк»

На першому місці опинилася повномасштабна торговельна війна між США і Китаєм. Її ймовірність укладачі рейтингу оцінюють як «помірну», але звертають увагу, що наслідки такої «війни» будуть вкрай важкими. Поточні переговори між Вашингтоном і Пекіном дають надію на укладення угоди, яка дозволить уникнути ескалації конфлікту.

В The Economist відзначають, що приводом для запуску цього сценарію може стати запровадження масштабних імпортних мит і субсидування місцевих виробників для боротьби з міжнародним протекціонізмом.

Серед інших головних загроз:

рецесія в США (в 2019 році зростання ВВП сповільниться до 2,3%) через зростання високоризикових боргів американських компаній;

обвал економіки КНР через великий обсяг внутрішніх кредитів (у 2018 році ВВП Китаю зріс на 6,6%, що стало найгіршим результатом за 28 років);

різкий стрибок цін на нафту;

воєнні дії на Корейському півострові;

початок воєнних дій через суперечки щодо приналежності островів у Південно-Китайському морі — архіпелаг Спратлі (на нього претендують Китай, В'єтнам, Тайвань, Малайзія, Філіппіни і Бруней), Парасельські острови (претендують КНР, Тайвань і В'єтнам) і рифи Скарборо (претендують КНР, Тайвань і Філіппіни);

завдання серйозної шкоди великим сегментам інтернету внаслідок кібератак;

початок банківської кризи в Італії через політичну та фінансову нестабільність у країні.

Brexit без угоди з Євросоюзом.

Торговельні війни також посіли перші місця в рейтингах глобальних загроз, які раніше представили Світовий економічний форум і агентство Bloomberg.

До слова, державний борг України за місяць скоротився на $70 млн.